Auto do ślubu, którym jadą nowożeńcy, powinno wyróżniać się spośród pozostałych samochodów odpowiednim przystrojeniem. Nie musisz wydawać majątku na profesjonalne przyozdobienie – wystarczy wstążka, kwiaty i specjalne tablice rejestracyjne, by w kilka chwil wyczarować piękną dekorację. Na całość nie wydasz więcej, niż kilkadziesiąt złotych!

Przystrojenie – przez firmę, czy samodzielnie?

Dekorację auta do ślubu można zlecić profesjonalnej firmie (zakładając, że wybieramy samochód prywatny) lub wypożyczyć gotowy pojazd wraz z kierowcą. Często jednak w gronie rodziny czy znajomych znajduje się elegancki model, który z powodzeniem posłuży jako „limuzyna” dla nowożeńców- wystarczy tylko subtelnie „przerobić” go na ślubny pojazd. Kupno (albo własnoręczne zrobienie) ozdób to wydatek (oczywiście w zależności od rodzaju i ilości dekoracji) rzędu kilkudziesięciu, do 200-300 złotych.

Dekoracje ślubne na samochód – przede wszystkim kwiaty

Przy przystrajaniu samochodu, nie obejdzie się bez kwiatowych dekoracji. W zależności od tego, jakie kwiaty panna młoda wybrała do swojego bukietu, pojazd warto przyozdobić tym samym rodzajem. Dobrze również, by ich kolorystyka komponowała się z kolorem karoserii. W miarę możliwości, najlepiej wybrać samochód w kolorze białym lub czarnym, ewentualnie granatowym lub czerwonym. To barwy nie tylko eleganckie, ale przede wszystkim bardzo uniwersalne: na ich tle każda dekoracja, niezależnie od koloru, będzie wyraźnie widoczna i doskonale skomponowana.

Mniej, znaczy więcej!

Do satysfakcjonującego udekorowania pojazdu wystarczą:

kwiaty na masce

wstążki (mogą być również z kwiatami) na klamkach

tematyczne tablice rejestracyjne – Młoda Para, Nowożeńcy, Just Married…

Pamiętaj jednak o tym, że oryginalne numery rejestracyjne pojazdu powinny być widoczne – jeśli więc zakrywasz je okazjonalnymi tabliczkami, zadbaj o widoczność naklejki na szybie. W przeciwnym wypadku ryzyko zatrzymania przez policję i nałożenie mandatu za nieczytelne tablice, jest całkiem spore…

Im bardziej nowoczesny samochód o sportowym zacięciu, tym mniej dekoracji będzie potrzebnych. Ważne jest również, by ich charakter pasował do sylwetki i charakteru pojazdu. W tym przypadku mniej znaczy więcej: kokardki przewiązane przez klamki, ewentualnie przyczepione do felg, okazjonalne tablice rejestracyjne, a także bukiet lub nowoczesna dekoracja kwiatowa na masce, wystarczą w zupełności!

Skąd wziąć ozdoby?

Decydując się na samodzielną dekorację auta, pamiętaj o tym, by wybierać elementy trwałe i funkcjonalne, z mocowaniami takimi, by łatwo było je usunąć bez uszkodzenia lakieru. Sklepów (stacjonarnych i internetowych) oferujących dekoracje ślubne nie brakuje. Wybierz więc takie ozdoby, które są przeznaczone właśnie do dekoracji samochodów – będziesz mieć gwarancję, że nic nie ulegnie uszkodzeniu, a w trakcie jazdy ozdoby nie odfruną w stronę zachodzącego słońca…Aktualne trendy w dekoracji samochodów na ślub uwzględniają minimalizm i elegancję. Jeśli jednak koniecznie chcesz samodzielnie skomponować i przymocować wiązankę i inne elementy ozdobne, pamiętaj o tym, by wybierać mocowania przeznaczone do kontaktu z samochodową karoserią. Przyklejanie ozdób klejem czy na taśmę dwustronną, może skończyć się poważnymi uszkodzeniami!

