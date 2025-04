Ślub w Boże Narodzenie to gwarancja niezwykłej magii, bo grudzień to wyjątkowy czas. I chociaż na zewnątrz jest zimno, to wiele par decyduje się na wesele właśnie wtedy. Sama natura jest najpiękniejszą dekoracją. Dodatkowo większość rodziny i znajomych ma wtedy wolne, dlatego można liczyć na obecność zaproszonych gości. Zobacz, o czym nie możesz zapomnieć, organizując romantyczny ślub w Boże Narodzenie.

Jak zorganizować ślub w Boże Narodzenie?

Panna Młoda

Biała suknia idealnie będzie komponowała się z naturą. Śnieg i świąteczne dekoracje dodadzą stylu. Jeśli decydujesz się na ślub w Boże Narodzenie, to koniecznie postaw na idealnie białą kreację. Nie zapomnij też o futerku lub narzucie.

Dekoracja Kościoła

Jeśli decydujesz się na ślub w okresie Bożego Narodzenia, to w zasadzie nie musisz martwić się o dekoracje. Dlaczego? Bo kościół i tak będzie wyglądał pięknie. Szopka, ozdobione choinki i lampki dodadzą magii temu miejscu. Możesz oczywiście sama wybrać dodatkowe dekoracje takie jak świece, płatki kwiatów czy dodatkowe oświetlenie.

Dekoracja sali weselnej

W przypadku świątecznych ozdób weselnych, możesz pozwolić sobie na duże szaleństwo. Obowiązkowo pamiętaj o jemiole, lampkach, girlandach oraz gwieździe betlejemskiej, która może pięknie ozdobić stoliki gości.

Ślub w Boże Narodzenie – największe przeszkody

Ślub w święta to też sporo wad. Pamiętaj, że zaproszeni goście mogą mieć inne plany na Boże Narodzenie. Kapryśna zima może też spowodować sporo problemów z dojazdem gości.