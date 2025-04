Pomimo, iż tradycja wymaga by na tak ważną uroczystość młodzi wręczali najbliższym zaproszenia osobiście, to jednak w wielu przypadkach dochodzi do rozluźnienia obyczajów gdy np. narzeczeni przebywają za granicą i nie mają możliwości widzenia się z rodziną i przyjaciółmi.

Czas realizacji

Drukowanie i wysyłanie zaproszeń powinno być zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. Zazwyczaj wysyła się je około trzech miesięcy przed terminem ślubu aby goście mieli jeszcze czas na odpowiednie przygotowania jak: zaplanowanie urlopu, dojazdu czy rezerwację noclegów. Trzeba zatem dodatkowo uwzględnić czas na wybór i wydruk zaproszeń, a także na ich dostarczenie gościom osobiste bądź listowne.

Przy zamawianiu zaproszeń warto pamiętać o kilku kwestiach:

By zamówić je odpowiednio wcześniej ( należy dokładnie dopytać o czas realizacji zamówienia );

Zamówić o kilka zaproszeń więcej, na wypadek gdybyście niechcący pominęli kogoś z gości;

Należy dokładnie sprawdzić dane, które podaje się do wydruku, czyli imiona i nazwiska pary młodej, czas i miejsce uroczystości, a także przy zaproszeniach personalizowanych pisownię nazwisk gości;

Warto umieszczać na zaproszeniu prośbę o RSVP, które znacznie ułatwia dalsze planowania jak chociażby rozsadzenie gości.

Indywidualność i innowacyjność jest trendy

Zaproszenia ślubne są wizytówką pary młodej i istotną wskazówką dla gości o stylu ślubu. Należy zatem bardzo dokładnie przemyśleć co zaproszenie ma wyrażać, gdyż jest formalnym odzwierciedleniem charakteru uroczystości.

Ponadto zaproszenia są też dla młodej pary i jej najbliższych wspaniałą pamiątką tego wyjątkowego dnia, dlatego należy dołożyć wszelkich starań by jak najwięcej mówiły o narzeczonych, ich preferencjach i nieomylnie kojarzyły się tylko z nimi.

Obecnie wybór zaproszeń jest nieograniczony dzięki nowoczesnej technice, a także otwartości na innowacyjne pomysły i niebanalne rozwiązania. Młode pary odchodzą od gotowych, utartych, schematycznych zaproszeń. Obecnie liczy się inwencja i indywidualność zarówno w koncepcji jak i w wykonaniu zaproszenia.

Narzeczeni mają do wyboru nie tylko całą gamę kolorystyczną papieru, rozmaitość czcionek i tekstów, ale także całkiem nowe gadżety, które nadają zaproszeniom niepowtarzalnego charakteru.

Nowości

Hitem sezonu są przepiękne zaproszenia z ręcznie przyklejanymi, błyszczącymi kamyczkami, które mogą nawiązywać do kamienia szlachetnego w pierścionku panny młodej lub koloru jej oczu...

Dla par ceniących delikatność powstają kolekcje z romantycznymi kokardkami, a także z welurowymi ażurowymi wzorkami, które wspaniale koordynować będą z haftem na ślubnej sukni.

Soczyste barwy

Mimo iż nadal na rynku poligraficznym królują zaproszenia w bieli, ecru i kolorach pastelowych to coraz bardziej podbijają serca młodych, odważnych par wesołe, śmiałe zestawienia kolorystyczne.

Niepowtarzalne są wzory graficzne, które tworzą bajecznie kolorowe pejzaże inspirowane soczystą zielenią wiosennej trawy, lazurowym odcieniem morza, czy głębokim fioletem ametystu.

Z gamy możliwości narzeczeni wybierają to, co nada ich zaproszeniom indywidualności, a także sprawi, że będzie tworzyło całość nawiązując do wybranych elementów, czy to garderoby młodych, czy też wystroju sali bądź miejsca ceremonii ślubnej.

Winietki, menu, plany stołów

W tej samej stylistyce powinny być też utrzymane inne elementy poligrafii ślubnej takie jak: winietki, menu, etykiety, tablice z rozsadzeniem gości czy podziękowania, które od kilku lat stały się nieodłącznym towarzyszem zaproszeń.

Na większości wesel młoda para zazwyczaj wyznacza, kto gdzie siedzi. Decyzje te wymagają taktu i wyczucia, kto z kim będzie się dobrze bawić. Pozwala to jednak uniknąć kłótni i nieporozumień wśród przybyłych, a dzięki winietkom i planom stołów rozsadzanie gości trwa niepomiernie krócej.

Menu, które dotąd prawie u nas nieznane wreszcie robi zasłużoną karierę, pozwoli gościom doskonale zorientować się w kulinarnych niespodziankach, dzięki czemu z pewnością nie przegapią miłego ich podniebieniu dania.

Wszystkie te karty powinny być utrzymane w tej samej konwencji co zaproszenia, tworząc razem stylowe zestawienie, które jednocześnie będzie miłą i wartościową pamiątką dla bardziej sentymentalnych gości.

Alternatywa dla GPSa

Ponieważ zazwyczaj na wesela przybywa rodzina i znajomi z dalekich stron, nie zawsze dobrze znając okolice, gdzie odbędzie się uroczystość, zapobiegliwym i troskliwym gestem ze strony młodych będzie wydrukowanie mapek dojazdowych z zaznaczonymi punktami docelowymi i załączenie ich do wysyłanego zaproszenia.

Nie wszyscy w dobie GPSów są ich zwolennikami, więc z pewnością tradycyjna mapka będzie dla niektórych dużym ułatwieniem.

Autorką artykułu jest Aneta Gorszwa, konsultantka ślubna, która prowadzi agencję ślubną Aneta Gorszwa - konsultanci ślubni.