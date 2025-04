Skróty dotyczące odpowiedzi na zaproszenie

R.S.V.P. – (fr.) Respondez s’il vous plait - prośba o odpowiedź – to najczęściej spotykany skrót. Rzadziej spotkamy jego niemiecki odpowiednik u.A.w.g – um Antwort wird gebeten lub polski U.s.o.o. – uprasza się o odpowiedź, ewentualnie p.o.o. – proszę o odpowiedź. Wymaga on szybkiej odpowiedzi i potwierdzenia przybycia. Reakcja na tę prośbę powinna być traktowana jako obowiązek. Skrót zazwyczaj umieszczany jest w prawym lub lewym, dolnym rogu zaproszenia.

Regrets only (ang.), en cas d'empechement, regrets seulement (fr.)– oznacza prośbę o powiadomienie tylko w wypadku niemożliwości przybycia. Zatem odpowiadamy na zaproszenie tylko w razie odmowy. Brak odzewu zostanie potraktowany jako potwierdzenie obecności.

P. M. – (łac.) pro memoria lub(fr.) pour memoire – dla pamięci, przypomnienia. Stosowane w drukowanych zaproszeniach, które mają tylko przypomnieć o wcześniejszym zaproszeniu telefonicznym lub osobistym. Dla przypomnienia i uściślenia właśnie (dokładna godzina, data, miejsce itp.). Nie wymaga ono potwierdzenia, bo już wcześniej zostało przyjęte w rozmowie osobistej. Przydatne szczególnie, gdy od pierwotnego zaproszenia upłynął dość długi okres.

Skróty dotyczące punktualności

s.t. (łac.) sine tempore – dosłownie bez czasu – należy przybyć punktualnie

c.t. (łac.) cum tempore – dosłownie z czasem – dopuszczalne spóźnienie ok. 15 minut

Skróty dotyczące stroju

tenue de ville (fr.), informal (ang.) – obowiązuje strój wizytowy, nieformalny: mężczyzna – ciemny garnitur, kobieta - sukienka do kolan, kostium, garsonka, sukienka wizytowa, bądź koktajlowa

tenue de soirée (fr.) – strój wieczorowy

white tie (ang.), cravate blanche (fr.) – biała muszka – zobowiązuje do jak najwyższej elegancji: mężczyzna – frak, kobieta – suknia wieczorowa lub balowa

black tie (ang.), cravate noir (fr.) – czarna muszka – mężczyznę obowiązuje smoking, kobietę – sukienka koktajlowa lub wieczorowa

Skróty odnośnie dyskrecji

F.Y.I. – (ang.) For Your Information – do Twojej informacji – swoista prośba o poufność. Zapraszający liczy na naszą dyskrecję i ma nadzieję, że nikt inny nie zobaczy zaproszenia. Skrót stosowany bardzo rzadko, jedynie w przypadku zamkniętych, elitarnych spotkań, gdy organizator nie chce, aby informacja o uroczystości trafiła do innych. Ten sam cel ma skrót umieszczany zazwyczaj na kopertach zaproszeń: en m.p. – (fr.) en maines progres – czyli do rąk własnych.

Skróty powinny być stosowane jedynie wtedy, gdy mamy pewność, że adresat je zrozumie. Dlatego lepiej unikać ich w nieformalnej, towarzyskiej korespondencji.