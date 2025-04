Pierwszy taniec na weselu to już rytuał. Pragniemy zawsze dobrze w nim wypaść, ale chcemy też by inni czuli się przy nim świetnie. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej piosenki na pierwszy taniec. Możemy naprawdę przebierać w niesamowitym bogactwie. Jeśli jeszcze nie wybraliście piosenki na pierwszy taniec weselny, to sprawdź naszą listę!

Jak wybrać piosenkę na pierwszy taniec weselny?

Jedna praktyczna rada przy wyborze piosenki na pierwszy taniec weselny: Jeśli sięgniemy po piosenkę obcojęzyczną, może warto odtworzyć ją z nagrań. Wiele zespołów weselnych wykonuje często swoje wersje, znacznie odbiegające od oryginału. A przecież przy pierwszym tańcu nie chcemy żadnych niespodzianek…

Piosenka na pierwszy taniec - lista najciekawszych propozycji:

Polska klasyka i nie tylko:

Seweryn Krajewski - „Wielka miłość” Farba - „Chcę tu zostać” Video - „Soft” Anna Jantar - „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” (inny tytuł: „Moje jedyne marzenie”) Kancelaria - „Zabiorę Cię właśnie tam” Krzysztof Krawczyk - „Bo jesteś Ty” Kayah i Kiljański - „Prócz Ciebie nic” Sośnicka i Wodecki - „Z Tobą chcę oglądać świat” Olga Szomańska i Przemysław Branny - „Niech mówią, że to nie jest miłość” Natalia Kukulska i Piasek - „Jesteś blisko mnie” Joanna Zagdańska - „Rękawiczki” Sumptuastic - „Kołyskanka” Krzysztof Krawczyk - „Preludium weselne” Magma - „Wszystkie chwile” Varius Manx - „Dziękuję” Beata Bartelik - „Sen na pogodne dni” Sławek Uniatowski - „Kocham Cię” Karolina Kozak - „Razem zestarzejmy się” Czerwone Gitary - „Słowo jedyne Ty"

Wybór piosenki na pierwszy taniec powinien być gruntownie przemyślany. Wybierzcie ją nie tylko ze względu na to, że Wam się podoba lub na piękny tekst o miłości. Warto, żeby była dopasowana do klimatu, oprawy całego Waszego wesela oraz pasowała do Was i Waszej miłości. Praktyczna rada! Sprawdźcie i przećwiczcie w domu czy da się do niej swobodnie zatańczyć!

Piosenki ze świata:

Bill Medley & Jennifer Wernes – „(I’ve had) The time of my life” Frank Sinatra – „Strangers in the night” Wet Wet Wet – „Love is all around” Elton John – „Can you feel the love tonight” Andrea Bocelli & Laura Pausini – „Vivo Per Lei” Celine Dion – „Because you loved me” Glenn Medeiros – „Nothing’s gonna change my love for you” Jennifer Rush – „The power of love” Savage Garden – „Truly madly deeply” Elvis Presley – „Can’t help falling in love” Foreigner – „I want to know what love is” Luther Vandross & Mariah Carey – „Endless Love” Debbie Boone – „You light up my life Leonard Cohen – „Dance me to the end of love” Whitney Houston – „I will always love you” Peter Cetera – „Forever tonight” Shania Twain – „You’re still the one” Bonnie Tyler – „You are so beautiful Barbra Streisand – „Woman in love”

