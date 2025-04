To ślubny detal, który odgrywa bardzo ważną rolę, bo zapach, jak nic innego zapada nam w pamięci. To dlatego na własny ślub starannie wybieramy ulubione perfumy, by czuć się pięknie, kobieco, zmysłowo i pewnie.

Reklama

Jakich perfum w dniu ślubu użyła Diana, a jakich księżna Kate? Ile kosztowały i jakie historie są związane ze ślubnymi zapachami rodziny królewskiej? Zobacz na kolejnych zdjęciach.

Poznaj 5 nieoczywistych faktów o ślubie Księżnej Diany

Reklama