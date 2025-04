fot. ONS

Suknia ślubna księżnej Diany przeszła do historii jako kreacja ponadczasowa, fenomen na skalę świata, niedościgniony wzór, który w latach 80 i 90 pragnęła mieć każda kobieta. Ślub stulecia, chociaż oglądany był przez miliard ludzi na świecie, nadal obwiany jest pewną dozą tajemnicą. Poznaj 5 faktów o ślubie Diany Spencer i księcia Karola oraz zobacz zdjęcia z uroczystości.

1. Brytyjski Kopciuszek

Brytyjska rodzina królewska to symbol wyniosłości, a nawet pewnej niedostępności. Wyższe sfery, blichtr i luksus od zawsze daleki był zwykłym śmiertelnikom. Na salonach pałacu pałac Buckingham zawsze pojawiali się wielcy dostojnicy i wykwintne damy. To dlatego wielu historyków snuje odważne wnioski, jakoby ślub Diany i Karola był jedynie kolejną polityczną rozgrywką. Po co? Wszystko dla ocieplenia wizerunku. Ona – młoda, nieśmiała, o miłej aparycji, bardzo sympatyczna i przede wszystkim zupełnie inna, niż członkowie panującego rodu. On – następca tronu, przyszły król. Historia rodem z kopciuszka, tylko bez happy endu.

Media Bardzo szybko zaczęły huczeć o rzekomym romansie Diany i Karola. W prasie pojawiały się informacje o doświadczeniu zawodowym panny Spencer, która w młodości pracowała jako opiekunka. Ta nieśmiała wówczas dziewczyna, szybko stała się prawdziwą królową ludzkich serc.

2. Początek znajomości i rychłe zaręczyny



Pierwsze spotkanie Diany i Karola miało miejsce w 1977 roku. Przyszli małżonkowie poznali się na wycieczce konnej. Przedstawieni zostali sobie przez siostrę Diany – Sarah. Nie jest tajemnicą, że początkowo Karol nie był zainteresowany zbyt młodą, zbyt nieśmiałą i zbyt prostą Dianą. 4 lata później ten sam Karol oświadczył się pannie Spencer, wręczając jej pierścionek z białego złota z ogromnym szafirem, który otoczony był diamentami. Pierścień wart był 30 tys. zł. Mawia się, że Karol i Diana nie darzyli się gorącą i namiętną miłością, a ich związek by książkowym przykazem małżeństwa z rozsądku. Przyszły król musiał w końcu poślubić "odpowiednią" kobietę, która bardziej niż jemu, skradnie serca Brytyjczyków.

3. Ślub



Uroczystość ślubna odbyła się 29 lipca 1981 roku w katedrze świętego Pawła w Londynie. Między pałacem Buckingham a katedrą zgromadził się tłum ponad 600 tysięcy osób, które chciały na żywo zobaczyć przyszłą królową. Ślub przed telewizorami oglądało około milion widzów! Wszyscy jednogłośnie zachwyceni byli suknią oraz majestatycznym przepychem ceremonii. Księżna Diana miała na sobie obszerną, białą kreację. Książę Karol ubrany był w tradycyjny mundur marynarki wojennej. Po uroczystości w katedrze młoda para przejechała ulice Londynu karocą State Landau.

fot. ONS

4. Za dużo sukienki, za mało księżniczki

Suknia ślubna Diany zaprojektowana została przez Davida Emmanuela. Uszyto ją z jedwabiu i tafty, ręcznie doszyto aż 10 tysięcy pereł oraz cekinów. Za suknią ciągnął się ogromny ośmiometrowy tren. Przyszła księżna na głowie miała tradycyjny, długi welon oraz diadem. Jej ślubny bukiet w formie kaskady, składał się z kwiatów gardenii, które słyną z pięknego zapachu, są symbolem elegancji i jak przystało na królewski ślub – sporo kosztowały.

Suknia bardzo szybko stała się ikoną mody ślubnej i trendem, który chętnie powielały kobiety na całym świecie. Dziś ciężko jest ocenić stylizację księżnej Diany, bo jak niby opiniować coś, co już dawno zapisało się na kartach historii jako niedościgniony wzór i marzenie wielu kobiet. Obszerna, barokowa suknia Diany przez wielu określana mianem bezy, ukryła niejako piękną i bardzo zgrabną księżną. Falbany, cekiny, koronki, kokarda z tyłu i stanowczo za długi 8-metrowy tren, niestety wywołały wrażenie ciężkiego, a nawet karykaturalnego looku.

5. Suknia ślubna po śmierci Diany

31 sierpnia mija 19 rocznica tragicznej śmierci Diany. Po tym smutnym wydarzeniu suknia księżnej trafiła w ręce jej brata – Erla Spencera. Mężczyzna uznał, że odda ją synom Diany, gdy obaj ukończą 30 lat. W 2014 roku, gdy Harry osiągnął ustalony wiek, zabytkowa suknia trafiła do starszego księcia Williama. Obecnie znajduje się w pałacu Kensington, który niegdyś był rezydencją Diany, a który teraz zajmowany jest przez księcia Williama i księżną Kate.

fot. ONS