Zobacz, które zadania warto powierzyć partnerowi!

fot. Fotolia

Nie korzystasz z usług agencji ślubnej ani konsultanta? Samodzielnie zajmujesz się organizacją twojej wymarzonej uroczystości? Zwykle przy planowaniu wesela pierwsze skrzypce grają panie – czasem z własnej woli, innym razem z konieczności. Istnieje jednak wiele zadań, w których fantastycznie sprawdzają się mężczyźni. Kiedy warto skorzystać z ich naturalnego talentu?

Załatwianie formalności

Powiedz swojemu ukochanemu, czego konkretnie pragniesz – jakiej dekoracji, których kwiatów, a z pewnością sprawdzi wszystkie dostępne na rynku opcje i wybierze najlepszą ofertę. Mężczyźni są nastawieni zadaniowo, lubią rozwiązywać praktyczne problemy oraz działać, dzięki czemu potrafią być niesamowicie skuteczni!

Pozwól swojemu ukochanemu się wykazać, z pewnością chętnie pomoże ci w załatwieniu formalności, np. w podpisaniu umowy z lokalem, kapelą, fotografem itp. Mężczyźni wiedzą, na jakie zapisy prawne zwrócić uwagę, często z racji wykonywanego zawodu. Kiedy pan młody zajmie się formalnościami, ty zyskasz czas na realizację innych zadań.

Korespondencja z firmami

Rozmowy telefoniczne oraz mailowe z firmami, zaangażowanymi w obsługę wesela są bardzo czasochłonne. Warto przekazać je swojemu ukochanemu. Mężczyźni myślą praktycznie, nie wdają się w niepotrzebne dyskusje i są nastawieni na cel. To sprawia, że mają naturalny talent do negocjacji. Można podzielić się w ten sposób, że będziesz odpowiedzialna za wybór oferty, natomiast twój ukochany zajmie się kontaktem i korespondencją ze sklepami, firmami itp.

Wybór stylowego pojazdu

Środek transportu powinien wpisywać się w konwencję uroczystości, musi być więc dobrze dobrany, ale też komfortowy. Niestety często okazuje się, że samochody bez klimatyzacji, w starym stylu nie sprawdzają się, szczególnie jeżeli do pokonania jest spora odległość, zaś warunki atmosferyczne nie są sprzyjające. Mężczyźni zwracają uwagę na takie praktyczne aspekty pomysłów i dlatego ich punkt widzenia tak często okazuje się kluczowy!

Poza tym dla pana młodego wybór pojazdu ślubnego może być tym, czym dla panny młodej ustalenie dekoracji. Zdarza się, że mężczyźni są bardzo związani emocjonalnie ze swoim samochodem, jak wspomina Jakub Urbaniak z Dworu Złotopolska Dolina:

Pamiętam, jak kiedyś organizowaliśmy ślub plenerowy. Kilka minut przed ceremonią pan młody zapytał, czy byłaby możliwość, żeby jak najbliżej ustawić jego kilkuletniego opla. Oczywiście, prośbę spełniliśmy. Samochód stanął cztery metry od ostatniego rzędu krzeseł.

fot. serwis prasowy Dwór Złotopolska Dolina

Zakup alkoholu

Zapewnienie alkoholu na wesele to już tradycyjnie rola pana młodego. Oczywiście wybór trunków zależy od wielu czynników – waszego budżetu, preferencji gości, specyfiki przyjęcia. Kiedy już wspólnie zadecydujecie, jaki rodzaj alkoholu będzie królował na stołach weselnych: wódka, wino, szampan – zakupem trunku, z powodzeniem, może zająć się pan młody.

Pilnowanie terminów

Chłodny, analityczny umysł oraz wspaniały zmysł praktyczny sprawiają, że mężczyźni są świetni w zadaniach logistycznych, których w trakcie przygotowań do ślubu nie brakuje. Twój ukochany, bez problemu, efektywnie zaplanuje czas. Dopilnuje, żeby wasze konsultacje oraz zakupy nie kolidowały z innymi sprawami do załatwienia. Zadba o to, byście dotarli na czas z jednego spotkania na drugie. Dlatego warto powierzyć mu zarządzanie waszym ślubnym kalendarzem!

Chociaż szczegóły, dotyczące organizacji wesela para zazwyczaj ustala wspólnie, jak widać rola pana młodego może być znaczna. Warto swojemu ukochanemu pokazać, że liczysz się z jego zdaniem i bierzesz pod uwagę także jego pomysły. Jako przyszli małżonkowie nie bójcie się spróbować działać wspólnie. Dlaczego? Bo właśnie to, po latach będziecie wspominać najczęściej…

Na podstawie materiałów prasowych Dworu Złotopolska Dolina

