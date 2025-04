Wybór obrączek to nie lada wyczyn. Powinny być idealnie dopasowane zarówno do palca, jak i do osobowości małżonków. Dziś do wyboru mamy mnóstwo rodzajów tego typu biżuterii. Począwszy od z tych z żółtego złota, po te z białego lub łączone. Dodatkowo mogą mieć nieregularne kształty, mogą zawierać kamienie, czy grawery. Teraz pojawiła się jeszcze jedna opcja: obrączka, która sprawi, że twój wybranek nigdy cię nie zdradzi!

GPS, który zostawia ślady

Znasz te opowieści o facetach, którzy gdy tylko zobaczą "fajną laskę", to zdejmują obrączkę? Wszyscy je znają. Myślisz, że twój partner też tak robi? Na pewno nie, ale z drugiej strony ... tego nigdy nie możesz być pewna! A co byś powiedziała na taką obrączkę, która po zdjęciu zostawia ślad na palcu? I co gdyby ten ślad był napisem "Żonaty", "Mam żonę" lub "Married"? Taka biżuteria już istnieje. Jej twórcą jest Jason of Beverly Hills. Obrączka niczym nie różni się od każdej innej. Może być złota, srebrna, z kamieniami i obowiązkowo z grawerem, który po zdjeciu odbija się na palcu, pozostawiając ślad. Oczywiście nie na zawsze, ale na dość długi czas.