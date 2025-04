Co to znaczy, że ktoś wydał dużo na ślub i wesele? Dużo to znaczy ile? 50 tysięcy? 100? A może 200 tysięcy, czyli tyle, ile kosztowało wesele Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta. Ale to nie jedyne przyjecie polskich celebrytów, którego stawka przyprawia o zawrót głowy.

Ile kosztowały najdroższe śluby polskiego show-biznesu?

wesele Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta - ok. 200 tys. zł

wesele Joanny Krupy i Romaina Zago - ok. 3,5 mln zł

wesele Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka - ponad 1 mln zł

wesele Ani i Roberta Lewandowskich - ok. 300 tys. zł

wesele Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego - ok. 250 tys. zł

wesele Kasi Zielińskiej i Wojciecha Domańskiego - ok. 200 tys. zł

wesele Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana - ok. 100 tys. zł

