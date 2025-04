6 z 9

Najciekawsze suknie ślubne 2014 - nasze hity

Lekka, zwiewna czarna suknia ślubna z kolekcji 2014 Anny Korytowskiej - jeśli macie obiekcje co do koloru - zawsze można zastąpić go klasyczną bielą lub ecru. Sam projekt dedykowany jest kobietom ceniącym sobie swobodę i wygodę.