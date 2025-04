Pierścionek zaręczynowy to wzruszająca pamiątka. Sposób, w jaki należy go nosić określa tradycja. Jednak tradycja, jak zasady, jest po to, by ją łamać!

Na którym palcu nosi się pierścionek zaręczynowy?

Polski zwyczaj nakazuje zakładać go na serdeczny palec prawej ręki. W innych krajach bywa inaczej – np. w Wielkiej Brytanii na lewej. W Skandynawii to obrączka, do której podczas ślubu dokłada się drugą, taką samą.

Tak naprawdę możesz nosić pierścionek zaręczynowy, jak zechcesz. Na początek na serdecznym palcu prawej ręki. Po ślubie dołożysz do niego obrączkę albo przełożysz na lewą rękę, aby zrobić dla niej miejsce.

Możesz też nosić obrączkę lub pierścionek zaręczynowy na łańcuszku na szyi.

Ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy? Możesz się zdziwić!

Jak wybierać pierścionek zaręczynowy?

Warto mieć wpływ na jego wygląd – przecież będziesz go nosić przez resztę życia! Jeśli wolisz na co dzień srebro wybierz białe złoto lub platynę. Jeżeli lubisz ciepły blask, postaw na żółte złoto. Możesz też połączyć oba kolory kruszcu i wybrać pierścionek dwukolorowy.

Pamiętaj o dobraniu odpowiedniego rozmiaru – zastanów się, na którym palcu zamierzasz nosić swój pierścionek zaręczynowy. U większości ludzi prawa ręka jest minimalnie większa, a palce troszeczkę grubsze (u leworęcznych może być odwrotnie). Weź to pod uwagę dopasowując wielkość biżuterii.

Pomyśl zawczasu, czy zamierzasz go przekładać z jednej ręki na drugą i przymierz kilka rozmiarów, żeby uniknąć później niepotrzebnych wydatków na przeróbki jubilerskie.

Ważny jest też kamień – powinien być wartościowy, bo pierścionek to materialny symbol waszej wspólnej przyszłości i pewnego rodzaju zabezpieczenie dla ciebie – nigdy go nie oddawaj!

Zobacz pierścionki zaręczynowe z kolekcji Apart, w stylu gwiazd!

Najpopularniejsze kamienie w pierścionkach zaręczynowych

Kamienie też podlegają modom. Obecnie najczęściej wybierane to:

diament

szafir

rubin

szmaragd

cyrkon

