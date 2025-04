Jeśli w rodzinie młodych jest sporo par posiadających już dzieci, to prawdopodobnie przynajmniej kilkoro z nich przyprowadzi swoje pociechy na wesele.

Gdy narzeczeni chcą wyjść naprzeciw gościom, piszą na zaproszeniach: "zapraszamy wraz z dziećmi".

Reklama

Jeśli chcieliby, aby rodzice zostawili swoje pociechy w domu i bawili się na przyjęciu do białego rana, najczęściej wymieniają tylko z imienia i nazwiska rodziców.

Nie wypada umieścić na zaproszeniu informacji, że prosimy przyjść bez dzieci.

Co w związku z tym mają zrobić goście, jeśli nie będzie napisane wprost "zapraszamy wraz z dziećmi"?

Powinni uszanować wolę młodej pary, ale jeśli nie mogą zorganizować opieki do dzieci i chcieliby je jednak wziąć ze sobą, powinni zapytać o zgodę.

Miejsce

Jeśli nasi goście zdecydowali się przyprowadzić maluchy, mile widziane byłoby zorganizowanie dla nich osobnego kącika do zabawy. Najczęściej jest to dodatkowy stół, przy którym dzieci mogą rysować, wykonywać laurki dla pary młodej, robić zwierzątka z balonów itp. Najwygodniejsza sytuacja dla rodziców będzie wtedy, gdy na przyjęciu będą obecne wykwalifikowane opiekunki, które nie tylko zorganizują zabawę dla dzieci, ale także będą ich pilnować i w razie potrzeby czuwać, kiedy dzieci już zasną. Dobrze jest, gdy można usadzić maluchy na osobnej sali, gdzie mogą do woli hałasować i bawić się, nie przeszkadzając dorosłym.

Jedzenie

W wielu salach weselnych jest przygotowywane specjalne menu dla dzieci. Najczęściej są to prostsze, smaczne dania, które dzieci dobrze znają i nie będą się bały spróbować. Cena za menu dla dzieci jest zwykle również niższa. Często również dzieci do 4 – 5 roku życia nie są w ogóle liczone. Przy organizacji stołów warto zastanowić się, czy przydzielić dzieciom miejsce przy osobnym stole również na czas obiadu. Jeśli są to małe dzieci, pomoc rodziców podczas jedzenia będzie i tak potrzebna. Warto zapytać w wybranym lokalu, czy są do dyspozycji wysokie krzesła dla dzieci. Osobny stolik będzie dobrym rozwiązaniem, gdy dzieci są trochę starsze i znają się.

Atrakcje

Dzieciom można również zapewnić wiele atrakcji i konkursów, które sprawią, że dla nich to wesele będzie niezapomniane. Świetnie sprawdzają się występy magików, przebrani za postacie z bajek aktorzy, którzy animują wspólne zabawy i tańce, czy małe inscenizacje teatralne. Pomysłów na pewno nie zabraknie.

Reklama

Kinga Nowakowska

Raz w życiu – Konsultanci ślubni