Małe przyjęcie weselne dla najbliższych

Ślub i wesele to duży wydatek? Tak najczęściej myślą wszystkie pary młode i mają rację. Chyba wszyscy, który planują ślub wiedzą, że jest to niemały wydatek. Organizując standardowe wesele trzeba liczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponadto na wielkie wesela rodzice naciskają, aby zaprosić ciotki, wujków, których nie widzieliśmy 20 lat. To główne powody, dla których wiele par decyduje się na zorganizowanie mini przyjęcia, na które to zaproszą jedynie najbliższych i kilkoro przyjaciół.

Małe przyjęcie weselne nie musi być nudne

Jako konsultantka ślubna oczywiście najczęściej spotykam się z większymi przyjęciami, ale i te kameralne udało mi się organizować. Moje najmniejsze przyjęcie? Na 20 osób. Ślub cywilny w przepięknym małym Urzędzie Stanu Cywilnego na Śląsku, przyjęcie w pięknej Sali Pałacowej, gdzie wszyscy goście siedzieli przy jednym stole i każdy z każdym mógł swobodnie porozmawiać, przewidziane zakończenie uroczystości? Godzina 21, czy było nudno i czy był niedosyt. Zdecydowanie nie, były tańce, bo zaprosiliśmy DJa, była gwiazda, która swoim występem uświetniła ten wyjątkowy dzień.

Oryginalne wesele w małym gronie - propozycje

Jako osoba, która widziała nie jedno wesele, wiem, że warto poświęcić nieco więcej uwagi małym przyjęciom, aby właśnie nie było zwyczajnie, nudno, krótko i za mało uroczyście.

Pamiętajcie, to wasz dzień, stajecie się rodziną i warto ten dzień spędzić wyjątkowo, a jak to zrobić, aby właśnie tak było? Warto postawić na oryginalność i zadbać o szczegóły, bo diabeł tkwi właśnie w nich.

Poniżej kilka propozycji, jak możecie świętować wasz wyjątkowy dzień, w sposób oryginalny i na pewno niezapomniany.

1) Mały drewniany, zabytkowy kościółek, mieszczący zaledwie kilkanaście osób, a potem przyjęcie pięknym w ogrodzie, po gołym niebem. Czy właśnie takie miejsce ceremonii i przyjęcie nie jest inne niż po prostu niedzielny obiad w restauracji?

2) W Polsce jest wiele nietypowych miejsc gdzie można zorganizować coś innego niż typowo zasiadane wesele. Przyjęcie może odbyć się w formie bufetowej, a gdzie na zewnątrz goście będą mieli zorganizowane miejsce do zabawy i różne atrakcje. Może jakiej małe rejsy łódką? Albo gra w lotki?

3) Jeśli kochacie np. góry, możecie wynająć dom, w którym zorganizujecie wraz z zaproszonymi goście całe przyjęcie i dekoracje, tak jak zrobiła to znana mi para. Wszyscy zaproszeni goście pomagali w organizacji miejsca zaślubin jak również w przygotowaniu dekoracji.

4) Kiedyś rozmawiałam z parą młodą, która w ogóle nie chciała robić przyjęcia weselnego, mieli zupełnie inny pomysł. Ślub cywilny, na który zaprosili rodziców, chrzestnych i dziadków, potem obiad obowiązkowo z pysznym tortem w pobliskiej restauracji, a późnym wieczorem, a raczej nocną wynajęli swój ulubiony klub, gdzie świętowali wraz ze swoimi znajomymi aż do białego rana.

5) Jeśli wasz budżet jest większy, możecie zaprosić swoich bliskich za granicę i wziąć ślub np. gdzieś w Hiszpanii czy we Włoszech.

Nie każda Młoda Para dobrze czuje się, gdy jest w centrum zainteresowania. Może i wy jesteście taką parą? Może nie chcecie zapraszać wujów, których nie widzieliście 20 lat, może dla was najważniejsze jest to że weźmiecie ślub i będziecie ze sobą na zawsze? Obojętnie jaki jest powód, dla którego chcecie zorganizować małe przyjęcie, ważne, że zrobicie to po swojemu i zgodnie ze swoim pomysłem.

