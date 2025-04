Fot. Fotolia

Na terenie całego kraju cały czas powstają nowe lokale, w których można urządzać wesela, od sal typowo weselnych, poprzez dworki, odrestaurowane pałace czy karczmy i restauracje. To, w jakiej sali przyjdzie Wam się bawić, zależy czasem nie tylko od waszych preferencji, ale nierzadko od zasobności Waszego portfela. Poniżej postaram się Wam pomóc w wyborze sali pokazując, na co warto zwrócić uwagę przy jej wyborze.

Od czego zacząć wybieranie lokalu?

Zanim zaczniecie szukać sali, zastanówcie się ilu gości planujecie zaprosić i ile z zaproszonych osób prawdopodobnie przyjdzie na Waszą uroczystość. Ilość osób na weselu decyduje bowiem o wyborze sali. Później zastanówcie się, gdzie bywaliście na weselach, które sale Wam się podobały, co zwróciło Waszą uwagę, a czego nie chcielibyście widzieć na Waszym weselu. Ustalcie, czy chcecie wybrać salę o wystroju nowoczesnym, czy może stylizowaną na dworek, komnatę w pałacu, bądź wiejską karczmę.

Zastanówcie się też, gdzie najlepiej czuć się będą Wasi goście, dla których przecież także organizujecie wesele. Musicie też przemyśleć, co jest dla Was priorytetem - wielka sala do tańca oddzielna od sali jadalnej, czy sala do tańca i do jedzenia połączone ze sobą. Czy chcecie, żeby przed salą był ładny dziedziniec, a na tyłach np. ogród, czy nie ma to dla Was większego znaczenia. Zwróćcie też uwagę na bazę noclegową, żebyście mogli zapewnić swoim gościom na terenie lokalu nocleg. A jeśli sala nie ma bazy noclegowej, sprawdźcie gdzie w okolicy sali są hotele i porównajcie ceny noclegów. Kolejną kwestią wyboru jest kolorystyka sali - czy macie wybrane kolory, w których widzicie dekoracje weselne, czy też spokojnie możecie dopasować się do sali. Te wszystkie informację pozwolą Wam dobrze przygotować się do kolejnego kroku, jakim jest wybór sali.

Po dokonanych wyborach warto wypisać sale, które już znacie - adresy i numery telefonów. Potem przejrzyjcie w Internecie sale w Waszym regionie i dołączcie je do listy (proponuję odwiedzić fora poświęcone ślubom, wiele osób podaje tam nie tylko nazwy sal, ale też namiary, opinię o salach, a także zdjęcia ze swoich ślubów).

Wybierajcie tylko te sale, które pomieszczą Waszych gości. Należy tu zwrócić uwagę, że sale często podają trochę zawyżoną maksymalną liczbę osób, (taka liczba gości może oznaczać ścisk). zatem innymi słowy - jeśli szukacie sali na 100 osób, idealna dla was będzie taka na 120 osób. Mamy wtedy pewność, że goście nie będą się trącać łokciami podczas jedzenia, a na parkiecie, obok Pary Młodej, zmieści się jeszcze wiele innych par.

Ważne kwestie dotyczące wyboru lokalu

W poszukiwaniu sali proponuję najpierw zadzwonić i dowiedzieć się, czy w danym lokalu jest wolny interesujący Was termin, a następnie umówcie się na spotkanie z menagerem lub osobą odpowiedzialną za organizację ślubów w danym ośrodku. Nie podejmujcie decyzji pochopnie, poproście o propozycję menu, o pokazanie sali, zapytajcie, czy w tym samym czasie będzie odbywać się też inne wesele lub uroczystość (ma to szczególne znaczenie jeśli lokal ma wiele sal, ale jeden korytarz, wspólne toalety, bądź ogród, czy taras). Zbadajcie teren wokół sali, zobaczcie pokoje hotelowe, jeśli lokal nimi dysponuje. Sprawdźcie także dostęp do łazienki – czy osoby starsze lub niepełnosprawne będą mogły łatwo z niej skorzystać?

Spytajcie się, czy na teren sali może wejść florystka i dekoratorka od Was, (a także kiedy będzie taka możliwość), jeśli zechcecie dekorować salę na własną rękę. Sprawdźcie także czy sala ma klimatyzację, ilu kelnerów, będziecie mieć do dyspozycji, czy jest wyodrębniony składzik na alkohol.

Obejrzyj wcześniej udekorowaną salę i wypróbuj menu

Poproście o pokazanie zdjęć z wesel, które już się tu odbywały, abyście mogli zobaczyć, jak sala wygląda w dniu wesela (jeśli menedżer wzbrania się przed pokazaniem zdjęć, jest to sygnał ostrzegawczy). Jeśli lokal jest nowy, zapytajcie kiedy odbywa się najbliższe wesele i o której godzinie moglibyście zobaczyć przygotowaną salę. Zapytajcie także o możliwość degustacji posiłków i deserów (jeśli wybrana przez Was sala to restauracja, przyjdźcie tu w porze dużego natężenia – zobaczycie wówczas jak obsługa traktuje gości, jak smakują potrawy, gdy kuchnia ma dużo pracy – czyli w warunkach podobnych do weselnych). Na koniec poproście o pokazanie umowy i przeczytajcie dokładnie jej warunki, a także zapytajcie co dokładnie wchodzi w cenę wynajmu sali.

Dokładnie policz koszty biorąc pod uwagę promocje

Lokale mają bardzo różne oferty. Aby obliczyć ostateczny koszt wynajmu sali, trzeba dokładnie się z nimi zapoznać. Zamki i pałace, oprócz ceny menu często doliczają kwotę wynajmu komnaty. Są też sale, w których zapłacimy dodatkową sumę za tzw. korkowe, jeśli zdecydujemy się na zakup alkoholu poza lokalem. Natomiast większość lokali proponuje Parze Młodej apartament na noc weselną gratis, a dla gości 50% upustu opłaty za pokój, ale tylko w dniu wesela. Często też zdarza się, że menu dla dzieci możemy ustalić zupełnie inne, a także poprosić o obniżenie jego kosztów, np. o 50 %, (małe dzieci jedzą o wiele mniej niż dorośli). Jeśli wiecie, że wśród waszych gości będzie wegetarianin lub weganin - musicie zadbać, by miał co jeść, dlatego warto porozmawiać o tym z lokalem i poprosić o specjalne menu dla niego. Na koniec - możemy także często ustalić inne menu dla obsługi wesela (dla zespołu, fotografa, kamerzysty, etc.), proponując im np. tylko gorące posiłki i ustalając z lokalem 30% upust względem ceny menu dla gości.

Pamiętajmy, że kamerzysta, czy zespół pracują niejednokrotnie 12-15 godzin, dlatego powinniśmy zadbać o posiłek także dla nich.

Wśród ofert lokali często w cenie proponowany jest chleb na powitanie pary młodej, kieliszki, które można stłuc, tort weselny, bądź dekoracje ale zawsze dopytajmy menedżera o szczegóły.

Coraz więcej sal zaczyna proponować parom młodym różne ustawienia stołów, mając nie tylko stoły prostokątne, ale także okrągłe oraz pokrowce na krzesła.

Ceny sal są bardzo różne - zależą od standardu lokalu, województwa, miasta, a także popularności danego miejsca. Porównując je należy bardzo dokładnie wczytać się w ofertę – może się zdarzyć, że w niższej cenie jest wliczona niewielka ilość napojów, nie ma tortu, bądź owoców. Wówczas warto przeliczyć co opłaca się bardziej – dokupienie brakujących elementów we własnym zakresie, dopłacenie do nich w lokalu, czy też wybór zupełnie innego miejsca.

Kiedy zrobiliście już oględziny sal, wstępnie zarezerwowaliście termin, zastanówcie się, która sala najbardziej Wam odpowiada, biorąc pod uwagę wszystkie wasze priorytety. I kiedy już podejmiecie decyzję, podpiszcie umowę i zacznijcie załatwiać resztę spraw. Najważniejsze macie już za sobą.

Maria Zając – konsultantka ślubna firmy Perfect Moments

www.perfectmoments.pl