Jest takie jedno miejsce na ziemi, gdzie można powiedzieć sobie ”tak” w lodowym kościółku, by potem spędzić noc poślubną w lodowym hotelu, śpiąc na ciepłych skórach reniferów.

Początek podróży poślubnej można spędzić aktywnie lub relaksacyjnie, np. szalejąc w psim zaprzęgu, relaksując się w baliach z gorącą wodą ustawionych na zewnątrz (gdzie panuje temperatura -30 stopni), by następnego dnia wyruszyć w przeszłość i poznać kulturę Samów. Tym miejscem jest Jukkasjärvi w połnocnej Lapplandi, które zaprasza do lodowych budowli przez kilka miesięcy w roku.

Ślub i wesele w krainie Św. Mikołaja

Icehotel (Hotel Lodowy) w Jukkasjärvi w połnocnej Lapplandi, jest zbudowany z wielu tysięcy ton lodu i śniegu. Jest to jedyny na świecie hotel w całości z lodu, a usytuowany jest w krainie, z której pochodzi Św. Mikołaj. Każdego roku budowane są nowe apartamenty, pokoje dwuosobowe, recepcja, odpowiednich rozmiarów sala balowa i słynny bar lodowy - Absolut Icebar. Budowa hotelu zaczyna się już w listopadzie, aby był na pewno gotowy do Świąt Bożego Narodzenia i utrzymuje się do 21 marca, aby potem powoli stopnieć. Całość przygotowana jest tak, by zadowolić nawet najbardziej wybredne gusta, a ze względu na swoją unikatowość i położony tuż obok lodowy kościół, hotel ten jest chętnie wybierany na śluby i wesela przez Pary Młode.

Lodowy kościół i hotel

Temperatura wewnątrz hotelu waha się od -5 do -8 stopni, zależnie od temperatury na zewnątrz, która może spadać nawet do -30 stopni! Choć temperatura wewnątrz może przestraszyć, nie ma obaw o przemarznięcie – opowiada Katarina Krzyzinska, zagraniczna konsultantka ślubna Perfect Moments - we wszystkich pokojach przygotowane są odpowiednie posłania - śpiwory dostosowane do arktycznego klimatu, położone na izolujących skórach reniferów. Dla wszystkich gości jest także przygotowane ciepłe ubranie – kombinezony, buty i rękawice polarne. Jednak jeśli ktoś obawia się nocować w takim miejscu, do dyspozycji gości jest „ciepły” (standardowy) hotel w pobliżu, wyposażony we wszelkie wygody.

W Kościele Lodowym temperatura jest dokładnie taka sama jak w hotelu (-5 - -8 stopni). Kościół należy do parafii protestanckiej, ale jest możliwość korzystania z niego przez różne wyznania (także możliwa jest msza katolicka), bądź przeprowadzenie ceremonii cywilnych zaślubin.

Bajkowo mroźna kraina Jukkasjärvidaje daje mnóstwo możliwości, by atrakcyjnie spędzić czas podróży poślubnej. Do wyboru są np. wycieczki sankami ciągnącymi przez psy polarne, sauny i kąpiele w gorących baliach ustawionych na zewnątrz, zimowe safari skuterami, albo zapoznanie się z kulturą Samów, potomków pierwotnej ludności zamieszkującej niegdyś całą Skandynawię. (Samowie nadal mają silnie zakorzenioną kulturę przodków, mieszkają w namiotach, hodują renifery, chodzą w tradycyjnych strojach, etc.)