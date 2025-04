1 z 5

Kosmetyczka romantyczki:

1. Cienie do powiek Ecrin 4 Couleurs (15 Les Sables) Guerlain, cena, ok. 255 zł

2. Lakier do paznokci Anny (No more yellow nude), cena, ok. 49 zł

3. Róż do twarzy Rosy Shine Blusher Make up Factory, cena, ok. 77 zł

4. Krem BB i baza pod makijaż Pupa, cena, ok. 67,90 zł

5. Podkład Diorskin Nude Air, cena, ok. 229 zł

6. Mleczko do ciała o zapachu lilii wodnej Korres, cena, ok. 69 zł

7. Wodoodporny tusz do rzęs Collistar Infinito, cena, ok. 99 zł

8. Woda perfumowana Chloe Love Story, 50ml, cena, ok. 349 zł