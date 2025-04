Krem na dzień do twarzy to bez wątpienia najważniejszy kosmetyk do pielęgnacji skóry. Naszym zdaniem to jeden z niewielu produktów, na którym nie warto oszczędzać. Oczywiście nie oznacza to, że zaraz musisz wydawać na dobry krem połowy pensji.

Jak wybrać najlepszy krem do twarzy?

W naszej galerii znajdziecie kremy, które kosztują 100-300 zł. Starałyśmy się wybrać bardzo rożnorodne - takie, które sprawdzą się przy różnych typach cery i potrzebach skóry. Są wśród nich takie, które mają działanie przeciwzmarszczkowe, mocno nawilżające albo matujące. Zajrzyjcie do naszej galerii!

