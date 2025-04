Do wykonania zdjęć ślubnych potrzebna nam będzie lustrzanka cyfrowa lub też analogowa (jak kto woli) z obiektywem podstawowym (18-55 mm dla lustrzanek cyfrowych i 28-80 mm dla lustrzanek analogowych) oraz zewnętrzna lampa błyskowa (jeśli ktoś takiej nie posiada, to może robić zdjęcia po prostu z lampą w aparacie).

Po pierwsze unikajmy robienia zdjęć z oddali, które pokazują co prawda wiele, ale nie są interesujące. Skupmy się raczej na fotografowaniu szczegółów. Podczas uroczystości ślubnej podejdźmy bliżej młodej pary i zróbmy im kilka portretów, na których będą czy to razem, czy osobno.

Przy wykonywaniu fotografii starajmy się głowy fotografowanych osób przybliżyć do górnej krawędzi zdjęcia w taki sposób, by między krawędzią zdjęcia a głową można wsunąć co najwyżej zapałkę (jest to tzw. kadrowanie na zapałkę). Ponadto zwróćmy uwagę na to, by obejrzeć dokładnie cały kadr po krawędziach – tak, by niczego, na czym nam zależy nie uciąć oraz wykluczyć ze zdjęcia to, co nie jest potrzebne.

Kompozycja jest najważniejszym elementem zdjęcia. Nawet, jeśli zrobimy zdjęcie o dużej rozdzielczości, ale źle skomponowane – będzie ono bezwartościowe. Dlatego warto na jej temat poczytać w Internecie uwzględniając: kompozycję po przekątnej, kompozycję po kwadracie, kompozycję po trójkącie. Trzeba wiedzieć o punktach mocnych obrazu. Jest w bibliotekach sporo starej fachowej literatury na temat kompozycji obrazu. Dlatego każdy, kto chce robić znakomite zdjęcia, powinien od tego zacząć. Jeśli opanujemy już umiejętność właściwego komponowania, tzn. będziemy w stanie zrobić zdjęcie tej samej osobie przy wykorzystaniu wszelkich możliwości, osiągniemy już 50% sukcesu.

Kolejnym błędem przy fotografowaniu ślubów jest robienie zdjęć z pełnego profilu (wtedy niezasłużoną uwagę przyciągają uszy, kolczyki, czy też baki itd.). Należy robić zdjęcia twarzom, dlatego fotograf powinien stać vis a vis w stosunku do osoby fotografowanej lub pod niedużym kątem do jej twarzy.

Podczas przysięgi młodzi są zwróceni do siebie twarzami, nie mamy więc możliwości zrobienia zdjęcia z przodu dwóm osobom jednocześnie. Jesteśmy jednak w stanie wykonać kilka fotografii z różnych miejsc chodząc dookoła pary młodej i księdza. Można to zrobić w taki sposób, by twarz przynajmniej jednej osoby była pokazana prawie w całości. Przy nakładaniu obrączek dobrze jest zrobić przynajmniej jedno zdjęcie od tyłu tak, aby pokazać młodych zwróconych do siebie przodem i twarz księdza między nimi.

I na koniec jeszcze jedna rada – oglądajcie zdjęcia dobrych fotografów i próbujcie je naśladować. Mając wiedzę na ten temat, szybciej uzyskacie właściwe rezultaty.

