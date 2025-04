Postaram się Wam krok po kroku pomóc w wyborze fotografa, na którego barkach będzie spoczywać wielka odpowiedzialność – zatrzymanie Waszych wyjątkowych chwil w kadrze.

Reklama

Wybór fotografa

Zanim zaczniecie szukać fotografa, postarajcie się obejrzeć galerię zdjęć najlepszych reportażystów ślubnych na świecie – WPJA www.wpja.com . Dzięki temu zobaczycie, jak powinny wyglądać dobrze zrobione zdjęcia reportażowe ze ślubu. Popatrzcie na emocje, które złapali fotograficy, na obróbkę zdjęć, na jakość. Radzę na początku przejść coś w rodzaju szybkiego mini-kursu fotografii. Dzięki temu będziecie w stanie precyzyjnie określić, co się Wam podoba w tych zdjęciach, a czego byście chcieli uniknąć. Możecie to nawet notować, albo zapisać zdjęcia, które wzbudziły Wasz podziw. Wszystko to pomoże w określeniu tego, czego szukacie u swojego reportażysty ślubnego.

Dopiero tak przygotowani spróbujcie poszukać fotografa na swój ślub. Dobrze jest tu skorzystać z rad znajomych, którzy brali niedawno ślub i mogą kogoś polecić. Poproście ich o pokazanie zdjęć ze ślubu, przyjrzyjcie się im i zastanówcie, czy się Wam podobają. Spytajcie o to, jak układała się współpraca z fotografem, czy na ślubie i podczas wesela ustawiał on młodych, przestawiał rodzinę, czy też był praktycznie niewidoczny. Dobry reportażysta ślubny jest bowiem na ślubie i weselu ledwie dostrzegalny – tak dla pary młodej, jak i dla gości. Nie ustawia, a wyczekuje momentów godnych uwiecznienia. Oczywiście plener, czy studio są zupełnie inną sytuacją, choć i tu wielu fotografów daje tylko pewne wskazówki parze młodej, a nie ustawia dokładnych pozycji.

Jeśli wśród znajomych żaden fotograf nie wzbudził waszego entuzjazmu, szukajcie dalej. Przeszukajcie Internet, strony internetowe fotografów. Zwracajcie szczególną uwagę na zdjęcia z kościoła, które pozwalają najbardziej zweryfikować umiejętności fotografa. Dobre zdjęcia z kościoła są jasne, „czyste”, a sam fotograf potrafi uchwycić te najważniejsze momenty z ceremonii. Nawet jeśli nie planujecie ślubu kościelnego, to zwróćcie uwagę na zdjęcia z kościoła. Popatrzcie na różnorodność par, które pojawiają się w galerii, aby mieć pewność, że fotograf miał już przynajmniej kilkanaście zleceń za sobą. Sprawdźcie też, czy pary nie są w takich samych pozycjach i w tych samych miejscach fotografowane.

Proponuję także przejrzenie for internetowych, ale pamiętajcie – każdemu może podobać się co innego, a na forach działa też często konkurencja, dlatego wypowiedzi te czytajcie z ostrożnością i nie sugerujcie się w 100% wyrażonymi tam opiniami (choć wiele negatywnych opinii powinno wzbudzić Waszą ostrożność). Jedyną wyrocznią powinny być wasze gusta i oczekiwania.

Spotkania z fotografami

Jeśli wybraliście już kilku potencjalnych fotografów, skontaktujcie się z nimi i dowiedzcie się, czy mają wolny termin. Jeśli tak, umówcie się na spotkanie i poproście, żeby fotograf przyniósł swoje portfolio, dzięki któremu jeszcze raz przyjrzycie się jego zdjęciom „na żywo”, a nie tylko na ekranie monitora. Na spotkanie przygotujcie listę pytań – szczególnie na pierwszych spotkaniach łatwo zapomnieć o ważnych kwestiach. Zapytajcie fotografa o ofertę, cennik, co dokładnie wchodzi w skład podanej ceny. Różni fotografowie mają przeróżne oferty, w których możemy znaleźć gotowe pakiety, np. podstawowe i rozszerzone. Przykładowo w pakiecie podstawowym mogą być wliczone zdjęcia od przygotowań, zazwyczaj do 1.30, czyli do godziny zakończenia oczepin, sesja plenerowa ślubna i ilość zdjęć, które będą oddane w formie wydruku. W pakiecie rozszerzonym może być zawarta także sesja narzeczeńska (dobre rozwiązanie dla osób, które nigdy nie stały przed obiektywem aparatu, pozwala oswoić się z pozowaniem), kilka albumów do wyboru, zwiększona ilość wywoływanych zdjęć, czy też specjalne albumy dla rodziców. Są jednak i takie oferty, które zawierają wycenę poszczególnych opcji fotografowania i para dobiera sobie ją wedle potrzeb, czyli sama komponuje swój pakiet z modułów. Przykładowo – zdjęcia z przygotowań (fryzjer, makijaż) – 150 zł, zdjęcia z zaślubin w domu Panny Młodej – 150 zł, zdjęcia z ceremonii ślubnej – 450, zdjęcia z przyjęcia weselnego do oczepin włącznie – 450 zł, etc. Przyjrzyjcie się więc uważnie ofercie wybranego fotografa i wybierzcie taki pakiet, który jest dopasowany jest do waszych potrzeb i satysfakcjonujący cenowo.

Jeśli już wybierzecie fotografa, którego zdjęcia najbardziej Wam się spodobały, macie wybrany pakiet, to czas na podpisanie umowy. W tym momencie szczególnie zwróćcie uwagę na to, by w umowie był zawarty paragraf, że fotograf, którego wybraliście jest tym, który będzie fotografował na Waszym ślubie. Niestety, istnieją na rynku firmy fotograficzne, które zatrudniają wielu fotografów i niekoniecznie ten, którego zdjęcia są Wam przedstawiane, będzie oddelegowany na Wasz ślub. Uczulam tu tylko przed taką sytuacją. Oczywiście, zdarzają się sytuacje losowe, których nie przewidzicie. Jeśli fotograf złamie nogę to powinien przysłać Wam zastępstwo, ale o podobnych do swoich umiejętnościach i w tej samej cenie (w takiej sytuacji powinniście spotkać się z zaoferowanym zastępcą i obejrzeć jego prace, a jeśli się Wam nie spodobają – poszukajcie kogoś innego).

Ustalenie szczegółów

Kolejnym krokiem jest ustalenie szczegółów (dobrze jest zawrzeć je w umowie lub w załączniku do niej). Fotograf musi wiedzieć, czy ma robić zdjęcia podczas przygotowań u fryzjera i makijażystki, podczas przygotowań panny młodej i pana młodego, podczas błogosławieństwa, czy ma dopiero przyjechać na ślub. Potrzebne będą mu zatem takie informacje – o której i gdzie będzie malowana i czesana panna młoda, o której ma przyjechać i pod jaki adres na przygotowania, a także gdzie będzie ślub i wesele. Te wszystkie informacje można przekazać fotografowi nawet na tydzień przed weselem, choć są i tacy fotografowie, którzy chcą znać takie szczegóły już wcześniej. Pamiętajcie też, że jeśli wynajmujecie fotografa spoza waszego regionu, to możecie się też spotkać z dodatkową opłatą za dojazd, a czasami nawet konieczne będzie zamówienie noclegu dla fotografa. Zapytajcie o to wcześniej.

Koszty

Reklama

Na rynku znajdziecie wiele ofert cenowych fotografów. Niemniej wszystko co jest dobre, musi kosztować. Ceny półprofesjonalnego i profesjonalnego sprzętu fotograficznego liczy się w dziesiątkach tysięcy złoty, dlatego usługi fotografów też są kosztowne. Przy tak intensywnej pracy fotografowie muszą wymieniać sprzęt, głównie aparat, średnio raz na 1,5 – 2 lata. Z tego względu trudno znaleźć ofertę dobrego fotografa poniżej 1500 zł, ale zbytnia oszczędność na tej pamiątce może skutkować znacznie wyższymi kosztami – np. próbą późniejszego ratowania zdjęć poprzez profesjonalne retusze, bądź dodatkową sesję fotograficzną, gdy poprzednia będzie nieudana. Dlatego obok ceny niezwykle ważna jest jakość pracy wybranego przez Was zawodowca.