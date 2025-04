Znalezienie odpowiedniego partnera na życie to niełatwa sprawa. Ważne by był mądry, przystojny, opiekuńczy i zaradny. Tylko gdzie takiego szukać? W dzisiejszych czasach jest wiele nowoczesnych sposobów, by znaleźć miłość swojego życia. Portale randkowe, aplikacja dla samotnych, media społecznościowe - możliwości jest wiele. Jeszcze 60 lat temu sprawa wyglądała zupełnie inaczej... Kobiety musiały włożyć spory wysiłek, by poznać odpowiedniego mężczyznę.

Jak znaleźć męża? - porady z lat 50.

Przez ostatnich 60 lat świat bardzo się zmienił. Takie wydarzenia jak chociażby rewolucja seksualna, pociągnęły za sobą również zmiany w relacjach damsko-męskich. W dzisiejszych czasach kobiety są świetnie wykształcone i robią kariery w różnych branżach. Dawniej ich los zależał głównie od statusu i zaradności męża. Nic dziwnego, że tak starannie przykładały się do poszukiwań życiowego partnera.

Portal boredpanda.com przypomniał poradnik, który został opublikowany w 1958 roku na łamach popularnego w tamtych czasach amerykańskiego miesięcznika dla kobiet. Artykuł nosił tytuł „129 sposobów, jak zdobyć męża”. Dziś większość staroświeckich porad dla samotnych kobiet bawi łez, lecz... czy wszystkie są już zupełnie bezużyteczne? Sprawdź na kolejnych stronach!

