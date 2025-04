Poszukiwanie motywu przewodniego wesela to najtrudniejszy moment przygotowań. Mając motyw, reszta właściwie układa się w jego konsekwencji.

Motyw przewodni wesela a konsekwencja

Uważam, że to motyw przewodni powinien dyktować nam wybór wszystkiego: od miejsca ceremonii i przyjęcia zaczynając, poprzez wybór fotografa, muzyki czy menu, a na florystyce, papeterii i atrakcjach przyjęcia kończąc. Bo inaczej będziemy wybierać miejsce uroczystości chcąc stworzyć luźną, sielankową atmosferę miłośników rajdów rowerowych, a inaczej, chcąc przenieść się w czasy barokowych bali. Idąc dalej: inny wybór muzyki, menu i atrakcji dla gości padnie przy pikniku, ostatnio tak faworyzowanym przez młodych chcących coś niekonwencjonalnego, a inny przy eleganckim, zasiadanym przy stołach przyjęciu. A co z fotografem i filmowcem? Jaki mają związek z motywem? Otóż mają, bowiem czasem styl fotografa czy filmowca idealnie dopełnia nasz motyw przewodni. Przykład? Fotograf, którego zdjęcia są nasączone kolorami, ostre, wyraźne – to idealne uzupełnienie stylu pin-up czy zabawy w rytmach szalonych amerykańskich lat 60-tych. Ten, którego zdjęcia są romantyczne, owiane tajemnicą, lekko rozmyte, idealnie będzie pasował do klimatów spokojniejszych, pastelowych, delikatnych.

Zacznij od wyboru motywu

To może skrajne przykłady, ale chyba najlepiej oddają istotę motywu wesela. Oczywiście rzeczywistość jawi się często zupełnie inaczej. Najczęściej przygotowania zaczynają się od rezerwacji miejsca, potem „zaklepania” fotografa, muzyki, a dopiero przy dekoracjach czy zaproszeniach zaczynamy myśleć o temacie naszego wesela. Niezależnie jednak od tego, mając motyw, sposoby na jego realizację wysypują się niczym z otwartej wreszcie skrzyni pomysłów.

Pomysły na motyw przewodni wesela

Jak więc wybrać ten motyw przewodni? Idealnie, gdy motyw mówi coś o parze młodej – wspólnych pasjach, marzeniach, wspólnych wspomnieniach. Może to być nawiązanie do miejsca gdzie para się poznała, czy tego co lubi wspólnie robić. Przykładem mogą być podróże, zamiłowanie do wycieczek rowerowych, czy słabość do filmów i muzyki z lat dwudziestych. Ciągłe powroty do Toskanii, miłość do książek, zwierząt czy fascynacja fantastyką - to wszystko może nas zainspirować.

Jednymi z ciekawszych motywów są motywy łączące różne narodowości narzeczonych. Wówczas możemy skorzystać z narodowych barw czy symboli obu krajów, zapożyczyć się w ich tradycji. To nie lada wyzwanie, by połączyć polskie wianki krakowskie z austriackim walcem lub indyjskimi kolorami rodem z Bollywood. Za to efekt, jaki dzięki takiemu połączeniu uzyskamy, może być niezapomniany!

Niestety nie zawsze jest tak idealnie. Czasem młodzi nie mają ani wspólnych pasji - bo każde z nich ma swoją, ani zainteresowań - bo lubią różne rzeczy, w dodatku poznali się na studiach – nuda. Oboje z Polski, chcący coś nowoczesnego.

Wówczas znalezienie motywu przewodniego wydaje się być niemożliwe. A jednak i w takiej sytuacji możemy znaleźć coś, co przemycimy i co nada nam spójnego charakteru. Możemy skupić się w takich przypadkach na ulubionych kolorach, owocach czy fakturze i kształtach. Przykładowo, motywem mogą być wszystkie kolory fioletu, pomarańcze, koronka czy trójkąty. A co powiecie na cynamonowe wesele? Po cichu liczę, że kiedyś uda mi się takie stworzyć.

Motyw łączony

Gdy Młodzi są naprawdę różni i nie ma szansy, by znaleźć coś, co jest wspólne – bo przecież przeciwieństwa się przyciągają, to i to również może być naszym motywem. Przykład? Przyjęcie biało – czarne, motyw „on z Marsa ona z Wenus” czy styl „słodko-gorzki”.

Motyw przewodni na każdym kroku

Cokolwiek wymyślimy zasada jest jednak wspólna dla wszystkich motywów – konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja. W każdym detalu. Wybrany motyw powinien nam więc towarzyszyć w całej papeterii ślubnej (od zaproszeń, kart menu, winietek po tablicę gości), w stroju pary młodej i jej orszaku czy świadków, w wystroju miejsca zaślubin i przyjęcia, w dekoracjach stołów, bufetów, miejsc chill-out’owych, w doborze kwiatów czy nawet w menu.

Jako urodzona detalistka uwielbiam bawić się motywem i przemycać go w tych najmniejszych, wydawałoby się nieistotnych czy mało widocznych elementach, jak kolor paznokci panny młodej, butonierki u panów czy stojaki na winietki. To detale właśnie sprawiają, że przyjęcie jest dopracowane w każdym szczególe i to one decydują o ostatecznym efekcie. Nie boje się użyć tezy, że to w motywie przewodnim wesela często tkwi tajemnica sukcesu.

