Pierwsza wizyta w salonie ślubnym służy przede wszystkim temu, aby wybrać właściwy fason. Można się również zorientować, w jakim suknia ma być kolorze – białym, białym diamentowym czy może w odcieniu kości słoniowej.

Jak przygotować się do wizyty w salonie sukien ślubnych?

Zanim zawitamy do salonu mody ślubnej, możemy w Internecie przejrzeć modele sukien ślubnych. Zorientować się, jakie nam się podobają i w jakich będziemy czuć się dobrze.

Jeśli kompletnie nie wiemy, co nam się podoba, skorzystajmy z rad personelu. W salonach mody ślubnej pracują doświadczone konsultantki, które świetnie dopasują suknię zarówno do figury, jak i do oczekiwań klientki. - Wcześniejsze rozeznanie wśród sukien pozwala od czegoś zacząć – mówi Edyta Gawryłów, kierownik i konsultantka z wrocławskiego Salonu Sukien Ślubnych Bellissima we Wrocławiu. – Ale zdarza się tak, że choć klientka przychodzi do nas z konkretną wizją, w końcu decyduje się na zupełnie inny model - dodaje.

Tak było w przypadku pani Anny. Przyszła do salonu przekonana, że na ślubie chce wystąpić w sukni do kolan, w stylizacji retro. – Mierzyłam krótką sukienkę, ale to nie było „to” i ekspedientka zaproponowała długą sukienkę w stylu, jaki mnie interesował. Trzecia przymiarka i już znalazłam! – mówi pani Anna.

Przed wizytą w salonie warto rozeznać się w fasonach dostępnych w danym sezonie. Ważne jednak, aby pozostać otwartym na sugestie doświadczonych konsultantek, chociażby po to, by wykluczyć wszelkie wątpliwości. Poza tym – mierzenie nic nie kosztuje!

Jak się ubrać się na przymiarkę sukni ślubnej?

Aby podczas mierzenia sukni czuć się komfortowo, najlepiej założyć tego dnia cielistą bieliznę lub biustonosz z odpinanymi ramiączkami. Znaczna część modeli posiada odkryty dekolt – cielista bielizna nie będzie się wyróżniać na skórze.

Warto także przynieść ze sobą do salonu buty na obcasie, który będzie zbliżony do tego, jaki panna młoda założy podczas ślubu. Wysokość obcasa ważna jest podczas określania długości sukni. Przy modelach o długości midi, obcas wpłynie na kształt łydki i ogólną postawę. Im więcej elementów, które będą takie same lub podobne do tych, jakie panna młoda założy na ślubie – tym lepiej.

Jeśli jednak wybieramy się do salonu bez żadnej konkretnej wizji, a tym bardzie nie wiemy, jaki będziemy nosić obcas na weselu, ani czy suknia ma być krótka czy długa – nie stanowi to przeszkody przy pierwszej wizycie. Ważne, aby zrobić ten pierwszy krok w poszukiwaniu tej jedynej, wymarzonej sukni ślubnej.

