Właściwe przechowywanie sukni ślubnej daje gwarancję, że kreacja będzie idealnie wyglądać podczas ślubu, ale i po. Jak więc przechowywać suknie, by się nie pobrudziła, nie pogniotła i nie zniszczyła? Co zrobić z suknią ślubną już po weselu? Gdzie i jak ją powiesić, by nie zajęła całej szafy? My już wiemy!

Jak przechowywać suknię ślubna przed ślubem?

Wiele kobiet po przywiezieniu sukni ślubnej do domu, już po ostatnich przymiarkach, niemal boi się otworzyć pokrowiec. Dlaczego? Głównie powoduje to strasz przed pobrudzeniem lub zniszczeniem kreacji. Pokrowiec wieszany jest więc na szafie lub na oknie, a suknie oczekuje na swój wielki dzień. To błąd. Sukienka nie oddycha, a wręcz dusi się, co niekoniecznie dobrze na nią wpływa. Poznaj 5 zasad przechowywania i obchodzenia się z suknią ślubną przed uroczystością.

1. Pokrowiec

Jaki powinien być odpowiedni pokrowiec na suknię ślubną? Przede wszystkim zadbaj o to, by był:

w ciemnym kolorze - suknia nie powinna mieć kontaktu ze światłem, by biel nie zmieniła odcieniu,

- suknia nie powinna mieć kontaktu ze światłem, by biel nie zmieniła odcieniu, większy niż sama suknia - twoja kreacja nie może się pognieść, ani "zdusić", dlatego pokrowiec musi być odpowiednio większy,

- twoja kreacja nie może się pognieść, ani "zdusić", dlatego pokrowiec musi być odpowiednio większy, wykonany z innego tworzywa niż plastik - dlaczego? bo plastik może emitować gazy, które z kolei mogą sprawić, że suknia stanie się żółta lub będzie nieprzyjemnie pachnieć

2. Miejsce

Suknię przechowuj w pokoju lub w garderobie, która jest lekko przyciemniona. Nigdy nie wystawiaj kreacji (nawet w ciemnym pokrowcu) na działanie promieni słonecznych.

3. Czyste ręce

Jeśli chcesz przymierzyć suknię na kilka dni przed ślubem, by raz jeszcze sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku, to koniecznie umyj ręce. Wydaje się, że to coś oczywistego, ale w stresie lub pozytywnych emocjach, wiele panien młodych o tym zapomina.

4. Makijaż

Jeśli przymierzasz suknię, to uważaj, by twój puder, szminka czy tusz do rzęs się na niej nie odbił. Tego typu pobrudzenia są niezwykle trudne do usunięcia, szczególnie, gdy ślub jest następnego dnia lub za kilka godzin.

5. Ostrożności nigdy za wiele

Suknię powieś w takim miejscu, by twój pupil nie miał do niej dostępu. Znam przypadek, gdzie to właśnie mały piesek przyszłej panny młodej uszkodził dół kreacji, bawiąc się pokrowcem, podczas nieobecności właścicielki.

Jak przechowywać suknię ślubną po ślubie?

Wiele kobiet nie chce sprzedawać swojej ślubnej kreacji, by zachować ją jako pamiątkę lub przekazać swojej córce. Jeśli ty również nie chcesz sprzedawać swojej weselnej kreacji, to pamiętaj o odpowiednim przechowywaniu.

1. Pralnia

Tuż po weselu oddaj suknię do pralni chemicznej. Zrób to w ciagu miesiąca, bo odkładanie tego na potem może skutkować tym, że plam nie da się usunąć w ogóle.

2. Pokrowiec lub pudełko

Suknię przechowuj w odpowiednio dużym, oddychającym pokrowcu. Jeśli nie masz na to miejsca w szafie, pomyśl o dużym pudle, wyłożonym pergaminem.

