Z całą pewnością to bardzo atrakcyjna forma zawierania związku małżeńskiego, coraz chętniej wybierana przez pary młode. Wyobraźmy sobie piękny zadbany ogród, gdzie pośród zieleni drzew i kwiatów oraz śpiewu ptaków, w obecności najbliższych przyjaciół i rodziny, narzeczeni przysięgają sobie miłość, wierność i ... Tak, to może być spełnienie Waszych marzeń, ale zorganizowanie takiej uroczystości wymaga wiele wysiłku i bardzo dobrej organizacji działań. Musicie przemyśleć ustawienie miejsca spełniającego wymogi do złożenia przysięgi, rozstawienie krzeseł dla gości, dekoracje, nagłośnienie, oświetlenie i wiele, wiele innych drobiazgów składających się na wymarzony bajkowy obraz.

Ślub cywilny w plenerze

Jeśli bierzecie ślub cywilny, to organizacja od strony prawnej nie powinna być większym problemem. Kwestię ślubów cywilnych organizowanych w plenerze reguluje Prawo o aktach stanu cywilnego pkt. 3 „ Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik Urzędu stanu Cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem stanu cywilnego”. Do niedawna uzasadniona przyczyna rozumiana była jako brak możliwości przybycia do Urzędu Stanu Cywilnego. Obecnie interpretacja tego przepisu jest bardziej przyjazna młodej parze i uznaje pragnienie młodych do zawarcia niestandardowego związku małżeńskiego poza urzędem jako „uzasadnioną przyczynę”. Pamiętać jednak musicie o tym, aby znacznie wcześniej napisać podanie do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z prośbą o oddelegowanie urzędnika na ślub w plenerze.

Ślub konkordatowy w plenerze

Zdecydowanie trudniejsze jest zorganizowanie ślubu kościelnego lub konkordatowego w plenerze. Prawo kanoniczne nadal zabrania udzielania sakramentów małżeńskich poza kościołem. Dlatego uzyskanie zgody na taki ślub jest dużym wezwaniem, ale nie jest niemożliwe. Zgodę na zawarcie sakramentu małżeństwa poza kościołem może wyrazić biskup. Załatwianie takiego pozwolenia może pochłonąć Wam wiele czasu. Myślę jednak, że efekt jaki daje ślub w plenerze, wart jest każdego wysiłku.

Jeżeli zdecydujecie się na ślub w plenerze możecie skorzystać z pomocy konsultanta ślubnego, który weźmie na siebie trud całej organizacji, zadba o wszystkie szczegóły, zaoszczędzi Wam czasu i zapewni niezapomniane chwile.

Autorką artykułu jest Mariola Królikowska konsultantka z firmy Happy Day. Więcej o firmie na stronie www.happyday-sluby.pl