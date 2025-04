Powitanie młodej pary powinno przebiec jak najbardziej naturalnie, jednak z uwzględnieniem pewnych elementów. Poznaj je!

Reklama

Przyjazd młodej pary

Przejazd do domu weselnego najlepiej zaaranżować w taki sposób, aby nowożeńcy przyjechali w to miejsce jako ostatni. Zwyczajowo na bramie powinien być umieszczony napis „Serdecznie witamy!” natomiast nad głównymi drzwiami prowadzącymi do sali „Szczęść Boże Młodej Parze”. Tam już powinni czekać rodzice i zgromadzeni na uroczystości goście.

Chleb i sól

Przy wejściu młodzi są tradycyjnie witani chlebem i solą. Zarówno dawniej, jak i dzisiaj nowożeńców witają rodzice, chrzestni lub babcia panny wraz z orkiestrą. Mamy, trzymając tacę z chlebem, solą i dwoma kieliszkami, wypowiadają formułę powitania, na przykład:

„Drogie dzieci, niech Wam chleba nigdy nie brakuje”

lub nieco dłuższą:

„Drogie Dzieci, witamy Was chlebem i solą. Niech u progu Waszego wspólnego życia symbolizują pomyślność i dostatek, niech ich Wam nigdy nie zabraknie”.

I w tym momencie bardzo często zostaje popełniany poważny błąd. Chleb do powitania często szykowany jest przez kucharzy pracujących w wynajętym przez nas domu czy lokalu. W trakcie jego przygotowań bardziej dba się o jego wygląd aniżeli praktyczne zastosowanie. Dlatego też kawałki chleba, którymi częstuje się para młoda są bardzo duże. Jeżeli młodzi potraktują powitanie całkiem serio i będą starali się zjeść ukrojone pajdy to może trwać bardzo długo, a co więcej – nieestetycznie wyglądać. Aby zapobiec takiej sytuacji należy poinformować obsługę, aby podawane kawałki chleba były małe lub nie jeść go, tylko dawnym zwyczajem – pocałować.

Jak oryginalnie podziękować rodzicom na ślubie?

Kieliszek wódki

Kolejnym, praktykowanym na wielu weselach zwyczajem jest wypicie przez młodych kieliszka wódki i zbicie szkła „na szczęście”. Bardzo często jeden z kieliszków jest napełniony wodą a drugi wódką. Ten, kto wybierze wódkę będzie rządził w domu. Po wypiciu młodzi rzucają kieliszki za siebie. Tu z kolei powtarza się niemiły wypadek, kiedy to kieliszki po rzuceniu mogą się nie zbić. Może to się zdarzyć wtedy, gdy nowożeńcy trafią na drewnianą podłogę lub dywan.

A może szampan?

W sytuacji, kiedy pierwszy toast wznoszony jest szampanem, także należy zachować ostrożność. W kieliszkach przeznaczonych dla młodych powinno być go mniej niż się zwyczajowo nalewa. Szampan jest najczęściej schłodzony i gazowany, co utrudnia wypicie go duszkiem. Nie jedna panna młoda rzucając kieliszkiem z niedopitym szampanem może zalać sobie suknię lub kreację któregoś z gości.

Mąż przenosi żonę przez próg

Przekraczając próg weselnego lokalu , pan młody przenosi nad nim pannę młodą na rękach. Zwyczaj wnoszenia żony do domu jest związany z symbolicznym przeniesieniem jej przez próg, aby później zawsze lekko go przekraczała i każde wejście do domu było tak przyjemne. Ma to też symbolizować gotowość małżonka do opieki nad żoną i niesienia jej wszelkiej pomocy.

Piosenka na pierwszy taniec weselny - playlista

„Sto lat”

W trakcie obrzędów powitania młodych wita także orkiestra i biesiadnicy, często też sam kierownik domu weselnego. W trakcie goście najczęściej śpiewają „Sto lat”.

To ojciec jednego z młodych powinien oficjalnie rozpocząć przyjęcie weselne toastem za zdrowie młodej pary i zaprosić gości do stołu. Najbardziej elegancko będzie nauczyć się tekstu na pamięć, jednak korzystanie ze „ściągawki” nie jest czymś wstydliwym.

Po powitaniu i ceremonii można zasiąść na swoich miejscach przy stole i bawić się do białego rana!

Reklama

Zobacz także:

Znasz wszystkie zwyczaje weselne? Sprawdź!Śląskie wesele - poznaj zwyczaje!Wesele po Kaszubsku, czyli: co wiesz o zwyczajach weselnych na Kaszubach?