Na pewno znasz wiele dowcipów o teściowych. W wielu przypadkach mroczne lub humorystyczne sytuacje okazują się prawdziwe. Trudnym dylematem dla niejednej świeżo upieczonej panny młodej jest to, jak zwracać się do mamy swojego męża. Jest kilka możliwości. Podpowiadamy, jak po ślubie mówić do teściowej.

Reklama

Rozwiąż psychotest i sprawdź, jaką będziesz teściową!

"Mamo"

Zwyczajowo do matki partnera powinno się mówić "mamo". Nie każda kobieta jednak chce zwracać się tak do, jakby nie patrzeć, obcej kobiety mamo. Jeśli masz dobre, serdeczne i ciepłe relacje z teściową, śmiało możesz pozwolić sobie na tę formę.To na pewno wpłynie na polepszenie waszych relacji. Pokażesz też, że w pełni akceptujesz i utożsamisz się z nową rodziną. Wiele kobiet używa też nieco chłodniejszych, ale dalej miłych wyrażeń wyrażeń typu "niech mama".

Zobacz, czego lepiej nie mówić teściowej!

Po imieniu

Zdarzają się i takie teściowe, które od razu proponują synowej przejście na ty. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które poniekąd ułatwia życie, chociaż z drugiej strony może być odbierane jako mało eleganckie.

Poznaj 4 najczęstsze problemy z teściową! Też tak masz?

"Teściowo"

Nieco przestarzałą formą jest tytułowanie mamy swojego męża określeniem "teściowo". Brzmi to nienaturalnie, a ze względu na negatywne zabarwienie, nie zawsze może spotkać się z aprobatą u samego odbiorcy.

Sprawdź kilka sprawdzonych sposobów na teściową

Bezosobowo

Bezosobowe zwroty to najbezpieczniejsza forma, jaką możesz przyjąć podczas rozmowy z teściową. Niestety, zasady etykiety raczej nie polecają tego typu wyrażeń, gdyż są pozbawione uczuć, a nawet sympatii.

Sprawdź, czy z teściami lepiej być blisko, czy może na dystans

Reklama

"Proszę pani"

To chyba najgorsza z możliwości. Savoir vivre jasno mówi, że formy Pan / Pani używamy jedynie w kontaktach oficjalnych. Jeśli chcesz, aby twoje relacje z teściową były ciepłe i pełne sympatii, lepiej zrezygnuj z tej opcji.