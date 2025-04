Nawet jeśli bardzo lubisz swoją teściową i uważasz, że możecie być absolutnie szczere wobec siebie, pewnych treści lepiej nigdy jej nie przekazuj. Mogą one albo ją obrazić, albo być sygnałem do tego, że ma prawo do nadmiernego ingerowania w wasze małżeństwo, albo wreszcie spowodować, że dotychczasowa sielanka przerodzi się w wojnę. W każdym razie na pewno nie przyniosą nic dobrego - ani w relacjach między tobą a teściową, ani między tobą a twoim mężem, na którym cała ta wojna może się odbijać.

Czego nie mówić teściowej?

Oto najważniejsze zakazane wypowiedzi:

"Tak bardzo bym chciała, żebyśmy zostały przyjaciółkami!"

Naprawdę? Chyba nie zamierzasz zwierzać się teściowej z każdej tajemnicy...

"Niech się mama u nas czuje, jak u siebie w domu."

Na pewno tego nie chcesz, by teściowa panoszyła się u was, jak u siebie. Te słowa są absolutnie zakazane. Może być miło, ale bez przesady, to ty tu rządzisz.

"Zawsze miałam duże powodzenie wśród płci przeciwnej."

A to znaczy, że syn teściowej nie jest jedynym mężczyzną w twoim życiu... Chociaż, z drugiej strony może powinna się cieszyć, że spośród tych tłumów wybrałaś właśnie jego.

"Mąż czasami jest taki niewychowany...!"

To znaczy, że teściowa nie wychowała go, jak należy. Kiepski komplement...

"U nas świetnie, mąż zawsze robi to, czego sobie zażyczę."

Teściowa nie zniesie tego, że manipulujesz jej synem. Z pewnością zacznie go buntować przed takim postępowaniem.

"Chyba się zatrułam, ostatnio kiepsko się czuję..."

Od razu pomyśli, że jesteś w ciąży. A jeśli nie jesteś, to znajdzie tysiące powodów, dla których powinniście już zacząć myśleć o dziecku.

