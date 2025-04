Osoby zawierające małżeństwo, zostają połączone nie tylko świętym węzłem, ale i wspólnotą majątkową. Mówiąc wprost: jeśli wyjdziesz za mąż, to wszystko, co kupisz, będzie w połowie twoją własnością, a w połowie twojego męża (przynajmniej wg prawa). Obecnie wiele par decyduje się jednak na zawieranie intercyzy. Czy to rozsądne? Niektórzy powiedzą, że tak, bo umowa daje gwarancję niezależności finansowej. Inni z oburzeniem stwierdzą, że zawieranie intercyzy, to brak zaufania do partnera.

Intercyza, czyli co?

Intercyza to przedślubna umowa regulująca stosunki majątkowe między małżonkami. W języku prawnym intercyza określana jest mianem "umowy majątkowej małżeńskiej". To dzięki niej można wprowadzić rozdzielność majątkową między małżonkami. W praktyce oznacza to tyle, że wszystko to, co należało do ciebie przed ślubem, ale i to, co nabędziesz po ślubie, będzie tylko i wyłącznie twoją własnością.

Intercyza wyklucza więc wspólnotę, ale z drugiej strony absolutnie nie zwalnia z dbania o stan finansowy małżeństwa. Nawet jeśli podpiszecie intercyzę, to macie obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w miarę swoich możliwości. Ma to swoje zastosowanie szczególnie w sytuacji, gdy intercyzę podpiszą pracujący partnerzy, a po pewnym czasie kobieta zajdzie w ciążę. Ponieważ nie będzie w stanie zarabiać, mąż ma obowiązek ustawowy dbać zarówno o dziecko, jak i żonę.

Kiedy podpisać intercyzę i ile to kosztuje?

Intercyzę można podpisać przed zawarciem związku małżeńskiego, ale i po ślubie. Pozornie nie ma różnicy. Nic bardziej mylnego. Różnica jest i to spora, a widać ją w cenie. Intercyzę zawiera się u notariusza. Sporządzenie tego dokumentu przed ślubem to koszt 400 zł + 23% podatku VAT. Łącznie około 550 zł. Jeśli będziecie potrzebować wypisy aktu, musicie liczyć się z dodatkowym kosztem. W przypadku intercyzy sporządzanej po zawarciu związku małżeńskiego, koszt zależny jest od rodzaju majtku oraz jego łącznej kwoty. To dlatego intercyza podpisywana po ślubie jest z reguły droższa.

Intercyza – dlaczego warto?

Intercyzę warto podpisać, by zachować niezależność finansową. Ma to niemałe znaczenie w przypadku rozwodu, bo pozwala uniknąć sporu o podział majątku. Intercyza sprawdza się też w przypadku, gdy partner ma długi i czeka was egzekucja np. komornicza. Jeśli podpisaliście wcześniej rozdzielność majątkową, możesz być pewna, że komornik nie zabierze twoich dóbr. Innym przypadkiem jest prowadzenie przez partnera firmy, która wiąże się ze sporym ryzykiem finansowym. Twój majątek będzie chroniony przed kontrahentami partnera, gdy ten podpisując z nimi umowę, poinformuje o istnieniu intercyzy. I tu uwaga! Jeśli tego nie zrobi, wierzyciele twojego partnera mogą żądać od ciebie spłaty długów męża.

Wady intercyzy

Wad zawarcia intercyzy jest pewnie tak samo dużo, jak i zalet. Do głównych minusów zalicza się ograniczenia w przypadku zdolności kredytowej. Po podpisaniu intercyzy, małżonkowie nie mogą wspólnie ubiegać się o pożyczkę, co może decydująco wpłynąć na ich zdolność kredytową. Kolejną wadą jest mentalność społeczna. W Polsce nadal istnieje przekonanie, że intercyzę spisują osoby niepewne swojego związku, nieufające partnerowi lub zawierające fikcyjne małżeństwo "dla papierka". A ty, co o tym myślisz?