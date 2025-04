Rozwód kościelny to rozwiazanie sakramentalnego związku małżeńskiego, które wymaga stwierdzenia przez biskupów nieważności małżeństwa. Jak się okazuje biała suknia i huczne wesele i uroczysta przysięga nie dają gwarancję udanego życia aż do śmierci. To dlatego wiele par się rozwodzi. Niektórzy wybierają rozwód kościelny, którego procedura jest dłuższa i bardziej wymagająca niż w przypadku rozwodu cywilnego.

Poznaj formalności zwiazane z rozwodem

Warunki udzielenia rozwodu kościelnego:

Aby otrzymać rozwód kościelny, należy spełnić przynajmniej jeden z warunków, który zawarty jest w Kodeksie Kanonicznym. Biskupi muszą stwierdzić nieważność małżeństwa. Musi wiec być spełniony jeden z powodów:

młodociany wiek - gdy małżonek w chwili zawarcia małżeństwa miał 14 lat dla kobiety i 16 dla mężczyzny,

niezdolność płciowa – na przykład impotencja,

istniejący węzeł małżeński – gdy jedno z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa było już w innym formalnym małżeństwie,

różność religii – ślub z osoba nieochrzczoną,

święcenia – gdy osoba złożyła śluby, jest zakonnicą, zakonnikiem, księdzem, dostojnikiem koscielnym,

przeszkoda występku - małżonkobójstwa – gdy wdowiec lub wdowa okażą się zabójcami swojego wcześniejszego partnera,

pokrewieństwo – pokrewieństwo w linii prostej i do 4 stopnia linii bocznej, powinowactwa oraz pokrewieństwo wynikające z przysposobienia lub adopcji,

brak minimum małżeńskiego poznania – gdy małżonkowie poznają się dopiero w chwili zawarcia związku małżeńskiego,

pozbawienie używania rozumu – gdy okaże się, że jeden z małżonków zataił chorobę umysłową,

brak świadomości wynikającej z idei małżeństwa,

niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej,

podstęp przy zawieraniu małżeństwa – gdy jeden z małżonków zataił poważną informację przed drugim,

brak jedności i nierozerwalności małżeństwa oraz brak chęci posiadania i wychowania potomstwa,

zawieranie małżeństwa pod warunkiem – gdy małżeństwo nie wynikało z woli małżonków, ale z nacisków rodziny lub ciąży,

niepoprawna forma małżeństwa - gdy kapłan lub asystent nie miał uprawnień do udzielania związku małżeńskiego.

Procedura rozwodu kościelnego

Rozwód kościelny zwykle trwa dłużej niż rozwód cywilny. Małżonkowie muszą wykazać, że spełniają jeden z warunków Kodeksu Kanoniczego. Należy też opłacić procedurę rozwodową. Koszt rozwodu kościelnego waha się od 600 do 1000 złotych.

