Linia A – suknia, której spódnica rozszerza się jednostajnie ku dołowi (jak ramiona litery A). Ostateczna szerokość u dołu sukienki może być regulowana za pomocą mniej lub bardziej rozbudowanej halki. Jest to krój klasyczny, bezpieczny, korzystny w zasadzie dla każdej sylwetki. Dobrze tuszuje krągłe biodra.

Prosta – suknia, której spódnica ma jedną szerokość na całej długości. Dobrze prezentuje się na szczupłych pannach młodych. Często jest suknią jednowarstwową, lekko opinającą, nosi się ją bez halki

Rybka/syrena – najlepsze podkreślenie kobiecych kształtów. Suknia taka opina biodra panny młodej, zwęża się stopniowo do wysokości kolan, a następnie rozszerza ku dołowi. Ten fason szczególnie dobrze sprawdza się u drobnych i niskich panien młodych, które łatwo przytłoczyć sukienkami o innych krojach. Nie nadaje się jednak dla pań zbyt szczupłych, gdyż wymaga nienagannych krągłości, by się dobrze układać.

Księżniczka – kwintesencja baśniowości, rodem wprost z bajek Disneya. Suknia bogata w falbany i drapowania, o obcisłej górze i bardzo szerokiej spódnicy rozpoczynającej się od pasa. Trzeba ją zrównoważyć makijażem, biżuterią i dodatkami, w przeciwnym razie może zdominować ubraną w nią pannę młodą.

Empire – jej najbardziej charakterystyczna cecha to odcięcie pod biustem, czasami uzupełnione zwiewnymi rękawkami. Dół sukni jest lejący, zgrabnie tuszuje np. brak wcięcia w talii. Taka suknia optycznie wydłuża sylwetkę, nie jest zatem wskazana dla osób bardzo wysokich.

Na co jeszcze zwrócić uwagę

Sukienki z amerykańskim dekoltem (szelka na szyi) podkreślają ramiona. Ostrożnie, jeśli z natury masz je szerokie lub kościste.

Suknie dwuczęściowe czasami wyglądają jak jednoczęściowe (i odwrotnie). Suknie jednoczęściowe kilka lat temu zdominowały rynek, ale nie dla każdego są najodpowiedniejsze.

Suknia nie może trzymać się na biodrach. Za jej utrzymanie we właściwym miejscu odpowiada dopasowany gorset.

Asymetryczne drapowania i obniżony stan pomagają modelować talię. Uwaga – obniżony stan optycznie skraca sylwetkę!

Panny o dużym biuście mogą wybrać dekolty „w łódeczkę” lub suknie zabudowane pod szyją (z kołnierzykiem).

Ozdoby przy sukience (kwiaty, wstążki, hafty) wpływają na dobór akcesoriów, w tym kwiatów.

Mały biust powiększy się optycznie dzięki dekoltom w literę V lub profilowanym gorsetom (sukienki odcięte poziomo u góry, bez ramiączek).

Wszelkie asymetrie wprowadzają do sukni element „ciekawości” i uatrakcyjniają ją. Nie musi to być asymetria kroju, może to być asymetria ozdób (np. z prawej strony drapowanie, z lewej – wywinięty fragment materiału).

Suknie bez usztywnianych gorsetów (fiszbin) gorzej utrzymują sylwetkę w ryzach wraz z upływem czasu – po weselnym obiedzie mogą stracić kontrolę nad figurą, jeśli nie jest ona sama w sobie szczupła i zgrabna.

Tren zawsze można odciąć, podpiąć, skrócić – nie kieruj się nim zbyt rygorystycznie oceniając suknie.

Suknię ślubną będziesz nosić przez kilkanaście godzin, często w upale, zamierzasz w niej tańczyć i przeżywać wzruszenia – zwróć uwagę, by była wygodna i lekka.

W razie wątpliwości, warto zdać się na opinię sprzedawców. Świetnie znają asortyment, który mają w sklepie i już na niejednej klientce go widzieli; potrafią doradzić coś, co w pierwszej chwili może nie przyszłoby Ci do głowy.