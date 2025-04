Poszukiwania sukienki na zbliżające się wesele to zawsze ekscytujący czas, nie tylko dla pary młodej, ale także dla rodziców narzeczonych. Chcą (i powinni!) wyglądać elegancko i nowocześnie, a także stylowo. W końcu oczy wszystkich gości będą skupione w drugiej kolejności właśnie na nich!

Uroda dojrzałych kobiet jest czymś wyjątkowym, dlatego wybierając sukienkę – czy to na wesele, czy na inną okazję – powinny kierować się przede wszystkim podkreśleniem swojego piękna!

Eleganckie sukienki na wesele dla mamy Bonprix– jak wybierać?

Pierwszą zasadą towarzyszącą wyborowi sukienki jest porzucenie myśli o tym, że czegoś nie wypada. Szczególnie dotyczy to koloru, długości czy zdobień sukienki. Wesele nie jest co prawda najlepszą okazją do eksponowania nóg czy dekoltu, ale poza tym wszystko będzie w porządku, jeśli tylko dobrze w tym wyglądasz i tak samo się czujesz!

Wybierając sukienkę na wesele swojej córki lub syna, zwróć przede wszystkim uwagę na:

• Fason – powinien być dopasowany idealnie do twojej figury. Oznacza to tyle, że musi tuszować jej mankamenty i eksponować atuty, bez nadmiernego epatowania biustem czy nogami. Oczywiście jako mama możesz pozwolić sobie jak najbardziej na sukienkę przed kolano, mowa w tym przypadku bardziej o rozcięciu do połowy uda czy wyżej.

• Długość – powinna być uzależniona od charakteru uroczystości. Jeśli ślub i wesele będą skromne i w kameralnym gronie, możesz wybrać krótką i skromniejszą kreację. Jeśli uroczystość będzie balowa – długa suknia będzie jak najbardziej pożądana!

• Bogactwo wzorów i zdobień – im prostsza i bardziej jednolita będzie sukienka, tym bardziej możesz zaszaleć z dodatkami! Prosta, skromna sukienka będzie idealną bazą do uzupełnienia jej żakietem, dużym naszyjnikiem czy wiszącymi kolczykami. Koronkowe zdobienia i wstawki sprawdzą się idealnie w każdej sytuacji!

Przepiękne i niecodzienne sukienki dla druhny i świadkowej!

Wybrałyśmy dla ciebie 5 propozycji eleganckich sukienek na wesele dla mamy, z oferty sklepu Bonprix – zarówno tych skromnych i minimalistycznych, jak i całkiem odważnych. Zobacz i znajdź swoją inspirację!

1. Zielona sukienka z wycięciami, 109,99 zł

Taki fason będzie idealnie leżał także na kobietach o nieco bardziej obfitych kształtach!

2. Elegancka sukienka z metalicznym połyskiem, 149 zł

3. Czerwona sukienka z koronką

4. Fioletowa długa sukienka ze srebrnym wstawkami

5. Ołówkowa, żakardowa sukienka, 189,99 zł

