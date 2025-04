Jak zapewnić opiekę naszym maluchom, kiedy cała rodzina wybiera się na wesele? Nie można być jednocześnie w domu i na uroczystości? Najprostszym sposobem wydaje się zabrać dzieci ze sobą. Nie ma się czego bać.

Odrobina chęci i dobry pomysł ponadto mogą obecnością naszych milusińskich uatrakcyjnić uroczystość ślubną i weselną. Wyobraźmy sobie miniaturkę młodej pary, chłopiec w eleganckim garniturku i dziewczynka…piękna mała lalka w cukierkowej, pięknej sukieneczce, z kwiatkami we włosach, którzy podają parze młodej obrączki na pluszowej poduszce. Maluchy mogą także sypać płatki róż lub trzymać welon panny młodej. Zawsze taki obraz jest bardzo wzruszający i pozostaje w naszej pamięci. Stroje dla maluchów można kupić w salonach mody ślubnej lub komunijnej, w różnych rozmiarach i wzorach. Taka miniaturka młodej pary z całą pewnością będzie stanowiła dodatkową atrakcję dla gości i wyzwanie dla fotografa, który na pewno uwieczni je na fotografii z młodą parą. Często maluchy uczestniczą w ślubnej sesji zdjęciowej, powodując radość i uśmiechy nowożeńców.

Pamiętajmy także, że maluchy to też goście. Zadbajmy zatem o oddzielny stół i menu dla nich. Pamiętajmy o deserach i słodkościach, a także napojach w odpowiedniej temperaturze. Dopilnujmy, aby dzieci nie miały dostępu do alkoholu - to z pewnością nie byłaby miła niespodzianka.

Wielu z Was czytających ten artykuł powie … o nie! To za dużo problemów!

A może na czas wesela wynajmijcie opiekunkę dla wszystkich dzieci? To bardzo dobre i sprawdzone rozwiązanie. Z pewnością opiekunka uprzyjemniłaby im zabawę, organizując różne zabawy, gry i konkursy. Dzieci świetnie bawiłyby się, a przy tym, byłyby bezpieczne pod okiem fachowca. Rodzice natomiast bez skrępowania mogliby się oddać zabawie.

Pomyślcie także o zorganizowaniu noclegu dla dzieci, aby nie musiały spać w samochodach. Zazwyczaj przy salach weselnych organizatorzy mają pokoje gościnne i to rozwiąże Wasz problem, a rodzice swych pociech będą Wam wdzięczni.

Jeśli nadal problem zaproszenia rodzin z małymi dziećmi istnieje w Waszych przeświadczeniach, to może pomoc konsultanta ślubnego rozwieje Wasze obawy.

