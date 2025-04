Planując ślub i wesele, zwykle bierze się pod uwagę miesiące letnie, a najchętniej te, w nazwie których jest litera „r”. Przesąd mówi, że małżeństwa zawierane w takim miesiącu będą szczęśliwe i trwałe.

Letnia aura sprzyja również przyjęciom na zewnątrz, w pięknych okolicznościach przyrody, a wysokie temperatury pozwalają na lekkie i zwiewne kreacje.

Nie brakuje jednak zwolenników zimowych uroczystości, które również mają niepowtarzalna atmosferę. Szczególnie dotyczy to grudnia – wszędzie dookoła panuje podniosła, świąteczna atmosfera, a jeśli spadnie śnieg, to aura ślubu jest nie do opisania!

W związku z organizacją wesela zimą, nasuwa się pytanie o dekoracje sal weselnych – w końcu nie wszystkie kwiaty są w tym czasie dostępne…

Ślub i wesele zimą – tak, czy nie?

Ogień strzelający w kominku, zapach pierników i cynamonu unoszący się w powietrzu, puszysta, śnieżna pierzyna spowijająca wszystko dookoła, kolorowe, mrugające lampki i świąteczne reniferki – czyż nie jest to idealny przepis na wymarzone święta?

Ślub i wesele w takich okolicznościach to także niesamowite przeżycie! Sporo osób twierdzi, że nawet lepsze, niż latem. W końcu nie każdy lubi tańce i szaleństwa w upale. Poza tym śluby latem to standard, dlatego kolejna para decydująca się wówczas na „tak” jest tylko jedną z wielu…

Co prawda zimową porą nie wszystkie kwiaty są dostępne, jednak warto zauważyć, że popularne gatunki, takie jak na przykład róże, są wówczas… po prostu tańsze!

Umowa z domem weselnym - o czym koniecznie trzeba pamiętać?

Dekoracje sal weselnych zimą – jak sobie poradzić?

Jeśli tylko chcecie, zimowe dekoracje sali weselnej nie muszą wcale różnić się od tych letnich. Na stołach mogą królować bukiety kwiatów, a ściany zdobić wstążki i balony.

Zimowa uroczystość daje jednak alternatywę – w sali możesz stworzyć iście świąteczny, ciepły i niepowtarzalny klimat!

Dekoracja sali weselnej bez kwiatów - nowy, coraz bardziej popularny trend!

Zamiast kolorowych balonów, możecie użyć gałązek iglastych, bądź balonów z zimowym czy świątecznym motywem. Zamiast kwiatów, na stołach mogą stać świąteczne świeczki i małe choineczki. Stojąca w rogu lokalu duża choinka stworzy wyjątkowy nastrój przy przygaszonych światłach.

Panna młoda w bieli, mająca na ramionach ciepłe futerko, będzie wyglądać pośród tej scenerii jak prawdziwa królowa śniegu!

Sesja fotograficzna w zimowej scenerii również będzie bajkowa!

Dekoracje sal weselnych zimą są więc proste i można zaryzykować stwierdzenie, że są tańsze i łatwiejsze do zorganizowania, niż latem! Klimat takiej uroczystości jest z kolei bezcenny…

