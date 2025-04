Tort to taki element wesela, na który czeka każdy. Nie chodzi jedynie o kubki smakowe, ale o wygląd i sposób zaprezentowania tego deseru. Jeśli nie wiesz jeszcze, jaki tort weselny wybrać, to koniecznie zapoznaj się z naszymi radami. Co jest teraz modne?

Oto najpiękniejsze torty weselne!

Wybór tortu weselnego - od czego zacząć?

Po pierwsze musisz mieć pomysł i wiedzieć czego chcesz. Najlepiej, jeśli zbierzesz zdjęcia tortów, które przypadły ci do gustu i z nimi udasz się do cukierni. Pracownik rzemieślniczej cukierni przed przyjęciem zamówienia, rozmawia z zakochanymi na temat ich oczekiwań i stylu wesela, a następnie doradza, aby pogodzić wizje obu stron. Dopiero po takiej dyskusji, gdy znane są już gusta nowożeńców, pracownia przystępuje do pieczenia wymarzonego tortu.

Tort też powinien być stylowy!

Organizując wesele dbasz o to, by twoja suknia była nadzwyczajna, starannie wybierasz dekoracje sali weselnej, kościoła i samochodu. W tym całym ślubnym pędzie nie zapominaj o torcie. On też powinien "wygląda" i to tak, by zapierał dech w piersi gości. Zanim wybierzesz rodzaj tortu, pomyśl o stylu swojego wesela. Jeśli będzie to elegancka uroczystość, to tort też powinien być bardziej glamour. Jeśli waszym motywem przewodnim jest kolor fioletowy, to niech tort ma ozdoby w kolorze wrzosowym. A jeśli wasze wesele będzie w stylu boho, to wybierzcie wspaniały naked cake.

Smak ma znaczenie

Wszystkim w tej kwestii nie dogodzisz, ale... Nie kombinuj za dużo. Zbyt nietypowe smaki mogą się nie sprawdzić. Oczywiście kierujcie się waszymi upodobaniami, ale pamiętajcie, że klasyk to zawsze najlepszy wybór.

Najbardziej neutralnymi smakami tortów są owocowe, np.: krem malinowy z wiórkami białej czekolady, ze świeżymi owocami i warstwą chrupiącej prażynki. Jeśli jednak para młoda ma bardziej wyrafinowane kubki smakowe i uwielbia np. ciasta kawowe, warto pójść wtedy na kompromis. Ulubiony smak nowożeńców można zrobić na najwyższym i jednocześnie najmniejszym piętrze tortu, a pozostałe piętra mogą być bardziej neutralne, czyli zwykle owocowe – Ula Stępniak, właścicielka pracowni cukierniczej Słodki Muffin

Odpowiednio duży

Niezwykle ważnym aspektem przy wyborze tortu jest jego wielkość, czyli liczba porcji. Tortu przecież nie może nikomu zabraknąć. Jak wyliczyć odpowiednią wielkość?

W kwestii wielkości tortu, para młoda powinna zaufać cukiernikowi. Doświadczony specjalista przede wszystkim będzie kierować się liczbą porcji, a nie wagą, która jest uzależniona od tego, co znajduje się w środku. Przykładowo, tort o średnicy 30 cm będzie miał inną wagę w przypadku samego kremu i konfitury, a inną, gdy dodamy jeszcze owoce. Liczba porcji natomiast zawsze pozostanie taka sama. - Ula Stępniak, właścicielka pracowni cukierniczej Słodki Muffin.

