Czerń to kolor nie tylko bezpieczny, ale także kojarzący się z elegancją, stylem i klasyką. Jeśli na co dzień lubisz zakładać małą czarną lub po prostu najlepiej czujesz się w czarnych ubraniach, z pewnością pomysł na sukienkę weselną właśnie w tym kolorze przyszedł ci do głowy. Masz jednak dylemat, czy wypada pokazać się na weselu w czerni? Odpowiadamy, czy słusznie!

Czarna sukienka na wesele – tak, czy nie?

Czerń kojarzy się dwojako: z jednej strony z biznesowym, eleganckim stylem (garnitury damskie i męskie, żakiety, stylowe małe czarne), z drugiej jednaj – z powagą i… żałobą. Na co dzień ubrania w czarnym kolorze pasują na każdą okazję: do pracy, na spacer, randkę, wieczorne wyjście z przyjaciółmi… Dlaczego więc nie założyć by ulubionej małej czarnej na wesele?

W głowie masz jednak zakodowane, że na weselu absolutnie nie wypada pojawić się w:

Bieli (to kolor zarezerwowany wyłącznie dla panny młodej!)

(to kolor zarezerwowany wyłącznie dla panny młodej!) Czerwieni (jest zbyt krzycząca i za bardzo zwraca na siebie uwagę – a oczy wszystkich mają być skierowane na pannę młodą!)

(jest zbyt krzycząca i za bardzo zwraca na siebie uwagę – a oczy wszystkich mają być skierowane na pannę młodą!) Czerni (to kolor za poważny na tak radosną uroczystość i kojarzący się z żałobą).

Czasy się jednak zmieniają, a wraz z nimi – moda i podejście do wielu tradycji. Zmiany te nie ominęły także sfery ślubów i wesel. Dzisiejsze uroczystości często tylko luźno nawiązują do tradycyjnych uroczystości, jakie odbywały się jeszcze nawet kilkanaście lat temu. Rozluźnieniu uległ także dress code! Nawet panny młode nie zawsze zakładają białą suknię, tym bardziej więc większe pole do popisu w kwestii stroju mają goście.

Czarna...suknia ślubna? Szaleństwo, czy ostatni krzyk mody?

Jeśli więc zastanawiasz się nad tym, czy czarna sukienka będzie właściwa na wesele, odpowiedź brzmi: właściwe będzie to, w czym będziesz wyglądać elegancko i dobrze się w tym czuć!

Czarna sukienka na wesele – jak przełamać powagę?

Jeśli sukienka jest jednolita (tj. cała czarna, nie przełamana innym kolorem), aby nie wyglądać zbyt poważnie, możesz ożywić ją makijażem w jasnych, radosnych barwach. Przydadzą się także kontrastujące dodatki: czerwone, zielone, niebieskie, srebrne, złote…

Aby nie wyglądać zbyt topornie i poważniej, niż przystoi osobie w twoim wieku, postaw na sukienkę wykonaną z lekkiego, zwiewnego materiału, z głębszym dekoltem lub wycięciem na plecach, albo z koronki. Do tego zrób nowoczesną fryzurę, uśmiechnij się i… baw się do białego rana!

