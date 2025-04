Bolerka, narzutki, topy ślubne - trendy 2015

Czym osłonić ramiona i dekolt podczas uroczystości w kościele? My stawiamy na koronkowe topy, bolerka z długimi, transparentnymi rękawami, żakiety w stylu lat. 60. i sztuczne futerka! Zobaczcie najciekawsze modele!

Reklama

Zobacz też: Buty ślubne - trendy 2015

Fot. Aire Barcelona, Pronovias, Rosa Clara / kolaż: Polki.pl



Zobacz: Suknie ślubne 2015 - przegląd najnowszych trendów

W tym roku Panny Młode stawiają na koronki i transparentne materiały i to z nich głównie szyte są bolerka. Obecnie najmodniejszym krojem ślubnych narzutek są topy przypominające koszulkę z rękawkiem, które nakłada się na suknię ślubną. Niektóre z nich to prawdziwe cudeńka, które potrafią całkowicie odmienić suknię, dodać jej klasy i uroku. Prawie tak samo modne jak topy są klasyczne bolerka - ale koniecznie - z długimi, transparentnymi rękawami. Takie prześwitujące materiały - głównie miękkie rodzaje tiulu - nie obciążają sukni i wyglądają jak mgiełka, która zasłania tylko tyle, ile jest konieczne, by wyglądać dystyngowanie. Wczesną wiosną, późną jesienią i zimą zdecydowanie sprawdzą się żakiety, najlepiej w stylu retro, a także futerka (koniecznie sztuczne), które w tym sezonie nie muszą być białe!

Zobaczcie zdjęcia:

[CMS_PAGE_BREAK:Topy]



Topy

Topy ślubne, czyli "koszulki" zakładane na suknię najczęściej szyte są z elastycznego, miękkiego tiulu lub koronki. Powinny by idealnie dopasowane do materiału sukni i sięgać nie dalej niż talia Panny Młodej.

Rosa Clara



Aire Barcelona



Pronovias



Aire Barcelona

[CMS_PAGE_BREAK:Bolerka]



Bolerka

Najmodniejsze bolerka uszyte są z elastycznego, transparentnego tiulu i mają długie, dopasowane rękawy.

Pronovias



Aire Barcelona

Rosa Clara



Aire Barcelona

[CMS_PAGE_BREAK:Żakiety]



Żakiety

W okresie wiosennym i jesiennym sprawdzą się krótkie żakiety z organzy lub satyny uszyte w stylu lat 60.

Rosa Clara

Rosa Clara

Rosa Clara

Amelia



[CMS_PAGE_BREAK:Futerka]



Futerka

Zimą niezmiennie będą rządzić futerka - krótkie, o kroju etoli lub pelerynki. Co ciekawe, w tym sezonie modne będą także futerka w kolorach dopasowanych do dodatków Panny Młodej.

Pronovias



Amelia

Amelia

Reklama

Etsy