Moda ślubna zmienia się z roku na rok. Zdarza się, że niektóre nowinki zostają w niej na dłużej, jednak większość szybko staje się passé. Sprawdziłyśmy, jakie tendencje ślubne odchodzą do lamusa. Ale uwaga, pamiętajcie, że z trendami jest tak, że można za nimi podążać lub... je zignorować. W końcu to wasz ślub, więc macie prawo zorganizować go po swojemu.

Wielbicielom newsów doradzamy, na co warto zwrócić uwagę, planując ślub w 2020 roku.

Co wychodzi z modny ślubnej 2020?

Absolutny hit mody ślubnej kilku ostatnich lat. Trend, który przyszedł do nas zza oceanu i natychmiast stał się przebojem również w Polsce. Najpierw zaczął pojawiać się na ślubach gwiazd i celebrytów, a następnie zawitał... niemal na każde wesele. Szybko spowszedniał, więc obecnie na mało kim już robi wrażenie.

fot. Adobe Stock

Alternatywa: Romantyczne oświetlenie

W nowym sezonie ślubnym - zamiast krzykliwego neonu - dużo lepszym wyborem będzie naturalne, subtelne oświetlenie. Przepięknie wyglądają girlandy żaróweczek w otoczeniu zieleni. Do łask wracają również romantyczne świece. Nie wiesz, jak wykreować piękne światło na weselu? Zleć to zadanie znającej się na rzeczy dekoratorce ślubnej.

fot. Adobe Stock

Kolorowa, w kwiaty, obszyta tysiącem kryształków etc. Oczywiście każda panna młoda ma prawo wybrać taką suknię, w jakiej czuje się najlepiej. Jednak nowy sezon niesie ze sobą powiew lekkości, świeżości i... stonowanej elegancji. Ma być subtelnie, zwiewnie, a przede wszystkim bez efektu kiczu.

fot. Adobe Stock

Alternatywa: subtelna suknia ślubna

W dobrym tonie są subtelne, dziewczęce sukienki w stylu boho, a także zupełnie proste, minimalistyczne kreacje. Modna panna młoda 2020 wie, jak zachować umiar.

fot. Adobe Stock

Ciężki makijaż, tony bronzera, brokat na powiekach i tipsy - to już nie jest modne! Oczywiście ślubny make up musi być nieco bardziej wyrazisty niż codzienny, aby dobrze wyglądał na zdjęciach. Jednak nie należy z nim przesadzać.

fot. Adobe Stock

Alternatywa: naturalny makijaż ślubny

Trendy ślubne na 2020 rok zwiastują powrót naturalności. Wracamy do złotej zasady wizażystów, która mówi o tym, że mocno podkreślamy tylko jeden element twarzy: oczy lub usta. Bardzo ważna jest również zadbana, promienna cera, której koloryt jest jedynie wyrównany delikatnym podkładem.

fot. Adobe Stock

Pomysł, by wesele miało jeden kolor przewodni nie wychodzi z mody, ale... powoli żegnamy mocne, wyraziste barwy. W nowym sezonie odchodzimy od fuksji, kobaltu czy limonki na rzecz subtelniejszych kolorów. Co ważne, motyw kolorystyczny nie powinien wybijać się na pierwszy plan, a jedynie stanowić tło np. dla dekoracji z naturalnych roślin i kwiatów.

fot. Adobe Stock

Alternatywa: Ozdoby w subtelnych barwach

Nowy sezon niesie ze sobą modę na delikatne odcienie złamanej bieli, ecru i inne przygaszone kolory. Do czołówki modnych kolorów ślubnych 2020 wchodzi stare złoto, ale... nie błyszczące, krzykliwe, barokowe. W nowym wydaniu jest matowe, nienarzucające się, stanowiące jedynie akcent.

fot. Adobe Stock

Proste, nowoczesne... nijakie. Klasyczna zastawa ślubna zawsze się sprawdzi, jednak dla wielu modnych par młodych okazuje się zbyt nudna. Obecnie w dobrym guście jest zadbać również o bardziej spersonalizowaną dekorację stołu. Szczególnie ważne są kieliszki. Wszak to nimi wznosimy toasty za zdrowie młodej pary!

fot. Adobe Stock

Alternatywa: Kryształowe kieliszki i szklanki

Do łask wracają kryształy! Pamiętacie je z czasów PRL-u? Te nowoczesne nie mają wiele wspólnego z wysłużonymi szklankami z imienin u cioci. Są eleganckie, wyrafinowane, a nawet lekko barokowe. To nowy hit na weselnych stołach i nie tylko na nich!

fot. Adobe Stock

