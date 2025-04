fot. Materiały prasowe ShopAlike.pl

Reklama

Najdziwniejsze zwyczaje ślubne na świecie

1. Wykup panny młodej w Rosji

Przed ceremonią zaślubin organizowany jest wykup panny młodej. Zazwyczaj opiera się na pytaniach zadawanych panu młodemu odnośnie jego wybranki, ale może on również licytować się o nią za pomocą pieniędzy.

2. Dziwne przygotowanie nocy poślubnej we Włoszech

Noc poślubna organizowana jest przez dwie, niezamężne kobiety. Panny ścielą i ozdabiają łoże nowożeńców.

3. Tłuczenie porcelany w Niemczech

Polterabend, to nazwa nieformalnej imprezy, która odbywa się w wieczór poprzedzający ślub. Przyszli małżonkowie muszą razem posprzątać rozbitą wcześniej porcelanę.

4. Koktajl z resztek we Francji

Po weselu przyjaciele małżonków zbierają pozostałości ze stołu i przygotowują koktajl, który Młoda Para powinna wypić z muszli klozetowej.

5. Szwecja: zakaz dla czerwonej sukienki

Zaproszone na ślub kobiety nie powinny ubierać czerwonej sukienki, gdyż zostaną posądzone o spędzenie nocy z Panem Młodym, a to może stać się absolutnym tematem numer jeden podczas wesela!

Polecamy: Czego nie należy dawać w prezencie ślubnym?

6. Porwanie panny młodej na Węgrzech

Porwanie panny młodej było niegdyś główną tradycją przed ceremonią zaślubin. Gdy ktoś był w stanie tego dokonać oznaczało to, że pan młody nie jest idealnym wybrankiem!

7. Tłuczenie kieliszków na Słowacji

Po weselu goście tłuką kieliszki na podłodze, a nowożeńcy są odpowiedzialni za posprzątanie wszystkiego na błysk.

8. Ważny korek od szampana w Holandii

Korek od pierwszej butelki szampana powinien być zachowany i umieszczony pod pościelą nowożeńców. To gwarantuje im długie i bogate życie seksualne.

9. Przejazd konno w Indiach

Uroczystości ślubne trwają od 3 do 5 dni, chociaż sama ceremonia zaślubin to zaledwie 2 do 3 godzin! W północnej części Indii popularnym zwyczajem jest także przejazd pana młodego na ślub. Przemierza on ulice miasta na bogato ozdobionym koniu. Towarzyszy mu w tej podróży rodzina, śpiewane są weselne pieśni oraz strzelają fajerwerki.

Reklama

10. Sauna z matką w Finlandii

Wspólna sauna na dzień przed ślubem to fiński rytuał. Razem z panną młodą do sauny udaje się także jej matka oraz druhny.

Polecamy: Toasty ślubne – kiedy wznosić i jak wygłaszać?

Zwyczaje zostały zebrane i opisane na podstawie danych zebranych przez serwis ShopAlike.pl http://www.shopalike.pl/wedding