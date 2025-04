Słowacki Raj (Slovenský raj) to rozległy krasowy płaskowyż o wysokości 800-1000 m, poprzecinany stromymi, malowniczymi kanionami i parowami. Pokonanie ich ułatwiają liczne drabinki (niektóre liczą nawet kilkanaście metrów), metalowe platformy, klamry, drewniane schodki, kładki, mosty oraz łańcuchy.

Wszystkie udostępnione trasy przejdzie każdy sprawny turysta, bowiem szlaki przystosowano tak, aby można je pokonać bez specjalnego sprzętu czy umiejętności wspinaczkowych. Nie wolno jednak lekceważyć żadnego szlaku, gdyż są one często śliskie (zwłaszcza po deszczu) i wielu miejscach eksponowane. Jeśli masz lęk wysokości, lepiej wcześniej zrezygnować, bo później trudno się wycofać, większość szlaków jest jednokierunkowa i prowadzi tylko w górę.

Trasy prowadzące kanionami zazwyczaj nie są zbyt długie, ich przejście zajmuje zwykle 2–4 godziny. Najczęściej są one jednokierunkowe i pokonuje się je z dołu do góry, przekraczając liczne progi skalne. Po wyjściu z doliny, wykorzystujemy znakowane łączniki, aby dotrzeć do punktu wyjścia lub do kolejnej dolinki Można tworzyć przeróżne warianty wycieczek i dziennie odwiedzić więcej niż jedną dolinę.

Należy pamiętać o ubezpieczeniu, gdyż potencjalna akcja poszukiwawczo-ratunkowa na Słowacji jest płatna.

Najciekawsze miejsca

Przełom Hornadu – Prielom Hornádu. To najpopularniejszy i najczęściej uczęszczany szlak w parku. Prowadzi wąskimi leśnymi ścieżkami, po licznych mostkach i podestach przymocowanych do skały, nawet kilka metrów ponad lustrem rzeką. Przełom Hornadu liczy ok. 16 km i jest najdłuższym wąwozem w Słowackim Raju.

Wąwóz Sucha Bela – Suchá Belá. Szlak startuje w Podlesku, za pomocą licznych drabinek przeprowadza przez wąwóz. Po drodze mijamy piękne wodospady: Okienkowy i Korytowy. To jedno z najbardziej malowniczych i najchętniej odwiedzanych miejsc w Słowackim Raju.

Dobszyńska Jaskinia Lodowa – Dobšinská ľadová jaskyňa. Jaskinia z lodową dekoracją została wpisana na listę światowego dziedzictwa przyrody UNESCO. 110 tys. metrów sześciennych lodu, który wypełnia przestrzeń o długości prawie 1,5 kilometra. W imponującej Wielkiej Komnacie grubość lodu przekracza 26 metrów. W korytarzach zamontowano kładki turystyczne, którymi schodzi się na głębokość ponad 100 metrów, czyli znacznie niżej w porównaniu z innymi jaskiniami lodowymi na świecie.

Tomaszowski widok – TOMÁŠOVSKÝ VÝHL'AD. Miejsce widokowe znajduje się na południowym stoku Ludmanky, na wysokości 666,6 m na potężnym urwisku, skąd jest fantastyczny widok na Przełom Hornadu.

Klasztorisko – Klástorisko. Rozległa polana w północnej części Słowackiego Raju, na której w średniowieczu powstała osada zakonna. Dziś po klasztorze kartuzów pozostały malownicze ruiny (można je zwiedzać). To jedyne miejsce w parku, gdzie krzyżują się główne szlaki w Słowackim Raju i jedyne, gdzie można przenocować.

Wielki Sokół. Najdłuższy i najbardziej stromy wąwóz, zakończony efektownym, wąskim jarem, zwanym Wąwozem Rotha (Rhótova roklina). Oba brzegi parowu tworzą skalne ściany często sięgające 300 metrów.

Piecki – Piecky. Najbardziej wcięty wapienny wąwóz znajduje się powyżej Wielkiego Sokoła. Zachwyca wspaniałymi wodospadami.

Sokola Dolina. Jedno z najbardziej zadziwiających i dzikich miejsc, znajduje się w północno-zachodniej części parku. Tutaj znajduje się najwyższy wodospad w Słowackim Raju – Welonowy Wodospad (Závojový vodopád) o wysokości 75 metrów.

Palcmańska Masza. Sztuczne jezioro w południowej części parku powstało w wyniku spiętrzenia rzeki Hnilec. Malowniczo położone wśród zielonych wzgórz, idealne miejsce dla wodniaków. Nad jego brzegiem znajduje się popularny ośrodek Dedinky.

Havrania Skala. Popularny punkt widokowy. Najlepiej dotrzeć tutaj od strony Dedinek albo z nieco bliższej wsi o nazwie Stratena. Szlak mało uciążliwy, po drodze kilka jaskiń, z których część została udostępniona turystom

Informacje praktyczne

Kiedy się wybrać?

Najlepiej przyjechać tutaj w okresie od wczesnej wiosny od późnej jesieni. Zimą jest pięknie, ale bardzo niebezpiecznie. Szlaki są śliskie, oblodzone, raki i doświadczenie konieczne. Najbardziej zdradliwym, szlakiem jest poprowadzony tuż nad rzeką, po wąskich stopniach, przełom Hornadu.

Jak tu dotrzeć?

Najwygodniej dojechać samochodem. Od przejścia granicznego w Łysej Polanie to 65 kilometrów. Należy przejechać przez Poprad i za miastem skręcić na Prešov. A następnie po kilkunastu kilometrach odbić w prawo na Hrabušice i Podlesok.

Z Krakowa to niespełna 3 godziny jazdy samochodem (ok. 170 km).

Niestety brak jest bezpośrednich autobusów do Słowackiego Raju. Trzeba się przesiadać. Raz albo i więcej razy. Najważniejsze, aby w pierwszej kolejności dotrzeć z Zakopanego do Popradu.

Gdzie się zatrzymać?

Najwygodniej w Hrabusicach, stąd do parku już tylko dwa kilometry. Można również przenocować na polu namiotowym, np. Podlesok, ponieważ jest najlepszą bazą wypadową na tutejsze szlaki.

