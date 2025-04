Jaskinia Bielska (Belianska jaskyňa) to jedna z największych atrakcji Tatr Bielskich — należy ona do najpiękniejszych udostępnionych do zwiedzania turystom jaskiń w całych Tatrach. Znajduje się w północnym stoku Kobylego Wierchu w Narodowym Rezerwacie Przyrody na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na Słowacji. Jest oświetlona, a zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Należy pamiętać o odpowiednim, cieplejszym ubiorze — temperatura w jaskini nieznacznie przekracza 5 st. C.

Reklama

W wapieniach Tatr Bielskich

Jaskinia Bielańska powstała w ciemnoszarych wapieniach Tatr Bielskich. Woda płynąc między płytami wapieni przez miliony lat drążyła najpierw szczeliny, a później korytarze i komory. Główne części jaskini powstały jeszcze przed czwartorzędowym zlodowaceniem Tatr. Prawdopodobnie na skutek oddziaływania wody, która przenikała z powierzchni i mieszała się z wodami głębinowymi. W efekcie powstała wyjątkowa barwna szata naciekowa, interesujące formy wapienne, stalaktyty, stalagmity, draperie.

W piekle i sali koncertowej

Trasa zwiedzania prowadzi przez fantastyczne korytarze i komory, w których znajdują się niewielkie jeziorka i wodospady. Poszczególne komory jaskini mają swoje nazwy — Zbójnicka, Dom Wielkich Wodospadów, Gaj Kaktusowy, Złote Jeziorko, Sala Koncertowa, Piekło, Długi Korytarz, Przepaść Głodowa. Do największych atrakcji należy słynna Sala Palmowa, w której znajdują się monumentalne stalagmity w kształcie pagód

Interesująca jest również Sala koncertowa — Hudobná sieň, którą tak nazwano dzięki dźwiękom, jakie wydają kropelki spadającej wody na powierzchnię jeziorka. W tej sali, z powodu wyśmienitych warunków akustycznych, są organizowane koncerty muzyki poważnej.

Całkowita długość korytarzy Jaskini Bielskiej wynosi prawie 4 km, z czego tylko 1370 m udostępniono dla turystów. Do pokonania jest 860 stopni i 125 metrów różnicy poziomów.

Zwiedzanie z przewodnikiem zajmuje ok. 70 minut.

Pierwsi trafili tu poszukiwacze złota

Wejście do jaskini odkryli w XVIII wieku poszukiwacze złota, o czym świadczą napisy na skałach z ich imionami. Przez długie lata pozostawało jednak ukryte. Ponownie otwór odkryto w XIX wieku i zaczęto jaskinię eksplorować, aby w 1884 roku, dzięki pomocy finansowej miasta Spiska Bela, udostępnić ją zwiedzającym. W 1896 roku oświetlono ją elektrycznie. Cały czas odkrywano kolejne części jaskini, które udostępniano turystom. W sumie jaskinia ma 3892 m w poziomie i 168 m w pionie.

praktyczne informacje

Więcej informacji o Jaskini Bielskiej, jak również aktualny cennik i harmonogram wejść jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej jaskiń słowackich.

w poniedziałki jaskinia jest nieczynna

wstęp do jaskini dla dorosłych 7 euro, studenci i emeryci 6 euro, dzieci i renciści 3,5 euro fotografowanie 10 euro

Jak dojść do jaskini?

Z centrum Tatrzańskiej Kotliny (przystanek SAD i parking) żółto znakowanym szlakiem. Prowadzi on długimi serpentynami wygodną szutrową drogą zboczem Kobylego Wierchu przez stary jodłowy las, pokonując różnicę poziomów 122 m. Na trasie o długości ok. 1000 m umieszczono tablice edukacyjne. Dojście do jaskini zajmuje ok. 25 min.

Jak dojechać do Tatrzańskiej Kotliny?

komunikacja publiczna

Z Zakopanego busem do Łysej Polany. Stąd autobusem SAD do Tatrzańskiej Kotliny

samochodem

Od strony Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej poprzez dawne przejście graniczne na Łysej Polanie. Dalej drogą nr 67 przez Źdiar do miejscowości Tatrzańska Kotlina - ok. 20 km od Łysej Polany.

Atrakcje turystyczne w pobliżu Tatrzańskiej Kotliny

Zdziar

odległość od jaskini 5,9 km

Leży u podnóża Tatr Bielskich w Dolinie Białej. Część tego rejonu znajduje się na zboczach Spiskiej Magury. Zdziar przyciąga miłośników sportów zimowych i turystyki z doskonałymi terenami narciarskimi i dobrze rozbudowaną infrastrukturą. Muzeum Ździarska Izba - ekspozycja etnograficzna, prezentująca typowe wyposażenie XIX-wiecznej drewnianej chaty ździarskiej.

Tatrzańska Łomnica

odległość od jaskini 7,3 km

Turystyczno-rekreacyjna miejscowość u podnóża Tatr Wysokich, baza wypadowa do środkowej i wschodniej części Tatr Wysokich. Muzeum parku. Kolejka linowa nad Łomnicki Staw i Łomnicę, Muzeum TANAPu.

Keżmark

odległość od jaskini: 13,3 km

Istnieje od 700 lat i jest jednym z cenniejszych zabytkowych miast Słowacji. Do najważniejszych zabytków należą m.in.: późnogotycki zamek, Kościół św. Krzyża z renesansową dzwonnicą, drewniany kościół partykularny im. św. Trójcy, Ratusz, Dom baronowej von Szimray czy popularny budynek tzw. Reduty.

Reklama

Tutaj więcej o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć.