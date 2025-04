Zastanawiasz się nad podjęciem pracy w niepełnym wymiarze czasu, ale myślisz jednak, że może być to mało opłacalne rozwiązanie? Sprawdź, na co możesz liczyć, pracując np. na pół etatu.

Skutki pracy na pół etatu

To, co cię najbardziej interesuje, to pewnie kwestia ewentualnych nadgodzin, urlopu i emerytury. Podpowiadamy, jak wyglądają te kwestie w pracy na pół etatu. Sprawdźcie!

Przede wszystkim należy wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa w jakikolwiek sposób działać na niekorzyść pracownika w związku z tym, że ten ma mniejszy wymiar czasu pracy. To oznacza, że rozliczenie musi być proporcjonalne do liczy przepracowanych godzin, w stosunku do innych pracowników, którzy są zatrudnieni na cały etat.

Co z nadgodzinami?

Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do otrzymania dodatku za nadgodziny, jeśli przepracuje danego dnia więcej niż 8 godzin. Nie ma przy tym znaczenia wymiar jego czasu pracy. Jeśli zatem pracownik ma pół etatu i pracuje 4 godziny dziennie, za ewentualną 5, 6, 7 i 8 godzinę pracy musi dostać wynagrodzenie, ale o ewentualnym dodatku decyduje pracodawca.

Co z urlopem wypoczynkowym?

Urlop wypoczynkowy musi być również proporcjonalny do czasu pracy. Jeśli pracownik na całym etacie ma 20 dni urlopu (lub 26, jeśli ma 10 lat stażu pracy), wówczas pracując na pół etatu, ma 10 (lub 13) dni urlopu.

Co z emeryturą?

Wiadomo, że jeśli ktoś ma np. 10 lat stażu pracy, ale zawsze w tym czasie pracował na cały etat, a druga osoba na pół etatu, to ten, kto pracuje na cały etat, ma odprowadzane wyższe składki, a tym samym jego emerytura będzie wyższa. Lata praca liczą się jednak normalnie, niezależnie od wielkości wymiaru czasu pracy.

