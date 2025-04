Młode mamy coraz częściej decydują się na szybki powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Jeżeli tylko mają pracę, która ich satysfakcjonuje i rozwija, nie chcą jej tracić. Stają zatem czasami przed dylematem, czy wrócić do pracy i tym samym pozbawić dziecko możliwości karmienia piersią, czy zostać w domu, zrezygnować z pracy, ale za to móc dawać mu wartościowy pokarm. Czy faktycznie nie da się pogodzić tych dwóch ważnych kwestii?

Reklama

Uprawnienia w pracy dla kobiet karmiących piersią

Wiesz, że jako młoda mama masz pewne przywileje? I nie chodzi tu o takie oczywiste rzeczy, jak możliwość załatwienia sprawy w banku bez kolejki czy prawo do zasiłku macierzyńskiego. Masz także pewne szczególne prawa w pracy, jeśli decydujesz się do niej wrócić. Nie musisz wcale rezygnować z pracy, by móc karmić dziecko piersią. Jeśli jesteś karmiącą mamą i jednocześnie pracownicą, twój szef musi dać ci prawo do dodatkowego czasu wolnego w pracy na wykonanie czynności związanych z pielęgnacją dziecka.

Przerwy w pracy dla kobiet karmiących piersią

Te przerwy są jednak różne w zależności od tego, jaki jest twój wymiar czasu pracy. Na jak długie przerwy możesz liczyć?

Gdy pracujesz 8 godzin dziennie:

masz prawo do 2 przerw na karmienie piersią. Każda z nich nie może być dłuższa niż 30 minut.

Gdy pracujesz od 4 do 6 godzin dziennie:

masz prawo do 1 przerwy trwającej nie dłużej niż 30 minut.

Gdy pracujesz mniej niż 4 godziny dziennie:

w takim przypadku przerwa na karmienie piersią nie przysługuje ci.

Gdy karmisz więcej niż jedno dziecko:

masz prawo do 2 przerw trwających maksymalnie po 45 minut.

Pamiętaj!

Masz prawo do wykorzystania jednej wydłużonej przerwy zamiast 2, jeżeli ci takie przysługują. Musisz wtedy złożyć odpowiedni wniosek do kadr. Wówczas, zamiast np. 2 przerw po 30 minut, będziesz miała 1 godzinną przerwę.

Czy przerwa przeznaczona na karmienie piersią jest odpłatna?

Tak, jest to przerwa, która jest wliczana do twojego czasu pracy i nawet jeśli w tym czasie nie ma cię w firmie, ponieważ wróciłaś do domu nakarmić dziecko, przysługuje ci za ten czas nieobecności takie samo wynagrodzenie, jak gdybyś była w miejscu pracy.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dodatkowe przerwy w pracy?

Jeśli jesteś młodą mamą, wystarczy, że napiszesz stosowne oświadczenie i złożysz wniosek o otrzymanie przysługujących ci uprawnień. Nie musisz przedstawiać przy tym żadnych zaświadczeń od lekarza, które potwierdzałyby to, że faktycznie karmisz piersią. Możesz z tego prawa korzystać tak długo, jak naprawdę potrzebujesz. Polskie prawo nie wyznacza granicy, do jakiego wieku dziecka kobieta może potrzebować przerw na karmienie go piersią.

Reklama

Zobacz też:

Jak skrócić urlop rodzicielski?

Ciąża a praca przy komputerze

Urlop wychowawczy a zwolnienie