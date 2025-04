Jak kupować ubrania, by mieć się w co ubrać i nie stracić fortuny?

Istotnym pytaniem, na które potrzebujemy sobie udzielić odpowiedzi, jest określenie, czego tak naprawdę potrzebujemy. Pomocny będzie w tym przegląd szafy i pozbycie się ubrań, których już nie nosimy.

Warto też przeanalizować nasz tryb życia i styl ubierania. Wtedy łatwiej będzie nam określić, czego faktycznie potrzebujemy i stworzyć sobie listę ubrań do kupienia. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy pieniądze, ale również czas, wybierając się do działu z konkretnym typem odzieży czy wpisując konkretne hasło w wyszukiwarkę podczas zakupów online.

Katarzyna Daniłko znana w sieci jako Pani od jakości, wskazuje istotne elementy ubrań, na które warto zwrócić uwagę.

Każde ubranie warto wywrócić na drugą stronę i spojrzeć na szwy. Jeśli widzimy, że rzecz jest uszyta w niedbały sposób, to prawdopodobnie po kilku praniach szwy się skręcą i zdeformują ubranie. Przyjrzyjmy się również wykończeniu – zamkom, guzikom czy nogawkom

– radzi na łamach portalu noizz.pl Katarzyna Daniłko.

Czasem lepiej zainwestować w jedną dobrą koszulkę niż trzy inne, które będą się nadawać do wyrzucenia po jednym praniu. Choć początkowo cena może nam się wydawać wysoka, to na dłuższą metę kupowanie lepszej jakości ubrań się nam opłaci.

Zwróć też uwagę na oznaczenia na metkach ubrań, w których możemy przeczytać, jakich materiałów użyto przy szyciu.

Przy ubraniach typu basic, dobrym wyborem jest bawełna, szczególnie typu Pima lub Supima. Z kolei wełna typu Merino lub kaszmir, które są miękkimi i trwałymi materiałami, świetnie sprawdzą się jesienią. Na cieplejsze miesiące idealny jest len, który wprawdzie ma tendencję do gniecenia, ale za to jest bardzo przewiewny.

Czasem zdarzy nam się zrobić zakupy pod wpływem impulsu. Co ważne, klient ma prawo do odstąpienia od umowy – jest to tzw. prawo do zwrotu towaru. Zwykle termin na zwrot wynosi od 14 do 30 dni.

Najczęściej prawo do zwrotu mają klienci sklepów online – na stronach sklepów często można znaleźć regulaminy zwrotu. W przypadku sklepów stacjonarnych wiele zależy od dobrej woli sprzedawcy, najlepiej zapytać o możliwość wymiany lub zwrotu towaru przy kasie.

