Coraz więcej przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem, prowadzi także sprzedaż swoich produktów przez Internet. Dużo sklepów powstaje też wyłącznie w wersji online. Tego typu zakupy są bardzo wygodne i cenione przez konsumentów, dlatego też nie może dziwić to, że sklepów internetowych powstaje coraz więcej i to w szybkim czasie.

Ponieważ konsumenci mają jednak ograniczone zasoby finansowe, przedsiębiorcy muszą tak prowadzić swoje sklepy internetowe, by pokonać konkurencję i zadowolić jak największą grupę potencjalnych klientów. Jak to zrobić?

Nastawienie na klienta kluczem do sukcesu

Największym wyzwaniem dla internetowych przedsiębiorców jest zoptymalizowanie stron pod kątem klientów. Należy sprawić, by wizyty klientów były przekształcane w sfinalizowane zakupy i lojalne powroty do sklepu. Kluczowe jest spojrzenie na cały proces kupowania oczami klienta. Prostota, przyjazność dla użytkownika i łatwy dostęp do informacji to główne wytyczne, które pomagają sprzedawać usługi i towary.

Warto też zdać sobie sprawę z tego, o ile zwiększyłyby się obroty przedsiębiorstwa, gdybyśmy otworzyli się również na klientów zagranicznych. Zakupy online dają nam tę możliwość kupowania dowolnej rzeczy z każdego sklepu internetowego na świecie, nie wychodząc nawet z domu. Dlaczego więc zagraniczni klienci nie mieliby korzystać z oferty naszego sklepu? Sprawdź, co warto zmienić, by obsługa naszego sklepu internetowego była łatwa i przyjazna dla konsumenta z zagranicy.

Jak zwiększyć zyski z prowadzenia sklepu internetowego?

Przygotowując się do obsługi zagranicznych internautów koniecznie trzeba zadbać o główne czynniki maksymalizujące sprzedaż. Są to:

Jasno określone warunki i koszty dostawy międzynarodowej

Oprócz ceny produktu najważniejszą kwestią z punktu widzenia klienta jest koszt dostawy. Przejrzyste określenie zasad i kosztów dostawy oraz łatwe dotarcie do tych informacji ogranicza zjawisko „porzuconego koszyka”.

Analiza danych

Większość platform sklepowych umożliwia dostęp do danych statystycznych dotyczących klientów. Warto sprawdzić z jakich krajów czy miast pochodzą zagraniczni klienci. Przeanalizować ich koszyki oraz to, co ich potencjalnie interesowało. Im więcej informacji pozyskamy, tym lepiej będzie można rozwijać ofertę kierowaną do zagranicznych klientów.

Obsługa wielu języków

Zgromadzone dane z analizy pozwalają na podjęcie decyzji w jakich językach powinna być dostępna oferta. Pozbycie się bariery językowej to kolejny krok do zwiększenia zainteresowania i większej skłonności do zakupów i kolejnych wizyt.

Płatność w walucie własnego kraju

Zakupy, za które płacimy w walucie, której nie znamy, stają się mało komfortowe i wprowadzają niepokój. Brak wiedzy o tym, ile faktycznie kosztują towary, odstrasza zagranicznych klientów. Płatność w obcej walucie i brak możliwości sprawdzenia finalnej kwoty aż do momentu otrzymania wyciągu bankowego nie jest komfortowym rozwiązaniem. Możliwość płacenia we własnej walucie z pewnością zwiększyłaby liczbę zagranicznych, często bogatszych od polskich, klientów.

