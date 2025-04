Jako konsument sklepu internetowego masz wiele praw, które gwarantuje ci ustawa. Nie bój się, że jeśli kupisz coś w sieci, tak naprawdę nie widząc danej rzeczy, będziesz mieć później kłopot z jej oddaniem. Nowa ustawa o prawach konsumenckich, która obowiązuje od początku roku, gwarantuje ci bezpieczeństwo zakupów internetowych. Zobacz, do czego masz prawo i nie daj się oszukać!

Prawa konsumenckie dotyczące e-zakupów

Unijne regulacje dużą wagę przywiązują do praw konsumenckich. Pod koniec 2014 roku wprowadzono do Unii szereg przepisów dotyczących praw konsumentów i tym samym obowiązków sklepów internetowych. Efektem unijnych regulacji jest to, że również w Polsce zakupy przez Internet są teraz dużo bezpieczniejsze. Dlaczego?

Zobacz, o jakie prawa konsumenckie dotyczące e-zakupów poszerzono katalog praw konsumenta:

Lepszy dostęp do informacji

Wraz ze zmianą przepisów klient ma pełne prawo do wszelkich informacji na temat warunków zamówienia już w chwili otrzymania oferty – co oznacza, że wszystkie najważniejsze informacje o sklepie i warunkach zamówienia powinny znajdować się na jego stronie internetowej. Są to m.in.:

Pełne dane kontaktowe przedsiębiorcy (także numer telefonu);

(także numer telefonu); Termin odstąpienia od umowy;

Koszty zwrotu;

Pełna cena towaru (zawierająca podatek);

(zawierająca podatek); Sposób oraz termin zapłaty;

Wskazanie sytuacji, w których klient nie może odstąpić od umowy.

Co ważne, najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego przez klienta towaru lub dobra, sprzedający ma obowiązek przekazania potwierdzenia zawarcia umowy, zawierającego m.in. wszystkie wymienione powyżej informacje.

Rzetelne informowanie o kosztach

Nowa ustawa zobowiązała sprzedawcę do poinformowania klienta o konieczności zapłaty w chwili finalizowania zamówienia – oznacza to, że przycisk, którym ostatecznie potwierdza się zakup powinien być zatytułowany np. „transakcja z obowiązkiem zapłaty”.

Oprócz tego najpóźniej w momencie składania zamówienia konsument musi wiedzieć o wszystkich ewentualnych dodatkowych płatnościach – oznacza to, że np. nie mogą istnieć żadne domyślnie zaznaczone opcje, które trzeba później odrzucić, aby nie zostały dodane do koszyka.

Wysyłka i zwroty

Nowa ustawa jasno określa terminy i zasady dotyczące wydawania zakupionego towaru oraz ewentualnego zwrotu. Obecnie sprzedający jest zobowiązany wysłać kupującemu rzecz niezwłocznie i na pewno nie później niż w ciągu 30 dni.

Warto zwrócić uwagę na to, że znacznie zostaje wydłużony okres domniemania – to znaczy przyjęcia, że ewentualna wada, którą posiada towar, istniała już w momencie zakupu. Poprzednio było to 6 a teraz aż 12 miesięcy, dzięki czemu okres na zwrot uszkodzonego towaru wynosi obecnie aż rok.

Odstąpienie od zakupu

Mamy w tej chwili więcej czasu na odstąpienie od zakupu dokonanego przez Internet – uprzednio było to 10 dni, a w tej chwili są to 2 tygodnie. Warto pamiętać, że czas ten liczony jest od daty otrzymania danego zakupu, a nie od jego zamówienia.

Jak wygląda rezygnacja z zakupu internetowego?

Ustawa reguluje także wzór rezygnacji. Rzeczy, które chcemy odesłać nie mogą być przez nas w żaden sposób uszkodzone oraz powinny posiadać wszystkie metki czy naklejki. Ponadto w ciągu kolejnych 14 dni sprzedający ma obowiązek zwrotu wpłaconych środków. W wypadku braku wyraźnej informacji o obowiązku poniesienia kosztów przesyłki zwrotnej, obciążony nimi zostanie sklep. Powinniśmy, jednak zwrócić uwagę, że sprzedawca może wstrzyma się z przelaniem poniesionych przez kupującego kosztów do czasu otrzymania towaru bądź dowodu jego nadania.

Czy brak informacji o możliwości zwrotu przekreśla taką możliwość?

Absolutnie nie. Jeżeli w regulaminie sklepu nie ma informacji o warunkach zwrotu to nie oznacza, że jest on niemożliwy. Wręcz przeciwnie, daje nam to prawo do odesłania towaru przez kolejne 12 miesięcy.

