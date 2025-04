W 2016 roku majówka będzie trwała 4 dni. W związku z tym wiele osób postanawia wyjechać gdzieś za miasto bliżej lub dalej, by wypocząć i móc korzystać ze słonecznych dni. Ale skąd wziąć na to pieniądze? Nie masz pomysłu? Sprawdź nasze wskazówki!

Ile może kosztować wyjazd na majówkę?

Wszystko zależy oczywiście od miejsca, do którego chcemy pojechać i warunków, jakie mamy zamiar sobie zapewnić. Każda atrakcja kosztuje, jeśli więc nie możemy sobie pozwolić na wszystkie, wybierajmy je z głową. Np. za 4 dni w Zakopanem w wynajmowanej kwaterze z wykupionym wyżywieniem prawdopodobnie zapłaci się od osoby nie mniej niż 700 zł. Do tego będzie trzeba doliczyć koszty dodatkowych rozrywek, jak np. kawa na mieście, wyciąg, bilety wstępu do wybranych atrakcji. Przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi obecnie 2900 zł netto, taki wyjazd może być sporym obciążeniem dla domowego budżetu.

Skąd wziąć pieniądze na majówkę?

Do majówki pozostało nieco ponad 3 tygodnie, jak w tak krótkim czasie oszczędzić pieniądze? Najlepszym sposobem w takim przypadku jest znalezienie oszczędności w wydatkach teoretycznie nam niepotrzebnych, jak np. częste chodzenie do kina, codzienna kawa w drodze do pracy, czy zbyt duże umiłowanie do zakupu nowych ciuchów czy kosmetyków. Jeżeli w kwietniu zrezygnujemy z codziennej kawy na mieście, wypadów do knajp i restauracji, ograniczymy wydatki na rozrywki i przyjemności, a także na nałogi, np. papierosy czy nawet słodycze, możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Warto zatem przez tych kilka tygodni uważniej przyglądać się swoim wydatkom i zachciankom i ograniczyć je do minimum. A wówczas majówkowy wypad będzie na pewno udany i przeżyty bez stresu o każdą wydawaną złotówkę.

Innym sposobem zdobycia pieniędzy na wyjazd majówkowy może być zaopatrzenie się w kartę kredytową. I choć popularność tego rozwiązania z roku na rok staje się coraz mniejsza, to możliwość zaciągnięcia „darmowego" kredytu na karcie nadal kusi użytkowników tego instrumentu. Aby móc się cieszyć z nieoprocentowanego zadłużenia w karcie wystarczy tylko w określonym przez bank terminie (po wygenerowaniu wyciągu) spłacić w całości powstałe saldo zadłużenia.

Na podstawie materiałów prasowych Comperia.pl