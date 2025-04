Sejm to najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Choćby dlatego warto znać podstawowe, najważniejsze fakty na jego temat. Obrady odbywają się zawsze pod przewodnictwem marszałka sejmu. Kancelaria Sejmu to urząd, który wspiera sejm w działaniach technicznych, finansowych, prawnych, a także organizacyjnych. Co jeszcze musisz wiedzieć o sejmie?

Skrócona historia sejmu

Pierwszy, historycznie udokumentowany sejm odbył się dzięki zarządzeniu Władysława Łokietka . To pamiętne wydarzenie miało miejsce 26 maja 1331.

Do czasu unii lubelskiej w 1569 i powstania litewsko-polskiego sejmu, posiedzenia odbywały się np. w Piotrkowie, Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy, Radomiu.

W XVII instytucja sejmu zmagała się z poważnymi problemami. Obrady były notorycznie zrywane poprzez tzw. liberum veto - każdy poseł miał prawo przerwać posiedzenie i unieważnić wszystkie podjęte uchwały.

W 1791 Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja, jednocześnie próbując powstrzymać sejmowy kryzys.

W okresie zaborów funkcje sejmu w pewnym stopniu przejął np. Sejm Krajowy w Galicji.

Gdy Polska odzyskała niepodległość, w okresie międzywojennym został powołany Sejm Ustawodawczy. Miał za zadanie uchwalić Małą Konstytucję.

Podczas II wojny światowej, władze na uchodźstwie powołały Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej, która miała pełnić funkcję sejmową.

Po wojnie w Polsce Ludowej ustanowiono parlament jednoizbowy.

Dzięki porozumieniom Okrągłego Stołu, w 1991 miały miejsce pierwsze wybory demokratyczne. Od tej pory Sejm i Senat są organami władzy ustawodawczej.

Aktualna praca sejmu RP

Teraz kilka ważnych faktów o współczesnym funkcjonowaniu sejmu.

Podstawowa kadencja sejmu trwa 4 lata.

Sejm powołuje na stanowiska np. Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm i senat, oprócz sprawowania władzy ustawodawczej, muszą też kontrolować władzę wykonawczą. Co to oznacza w praktyce? Te organy mogą udzielić wotum nieufności konkretnemu ministrowi. Mogą także powołać specjalną komisję śledczą do badania określonej sprawy.

Obrady są jawne, z wyjątkiem sytuacji, w których np. komisja śledcza zadecyduje o odbyciu posiedzenia zamkniętego. Na stronie internetowej sejmu można znaleźć również archiwalne transmisje obrad.

Najdłużej, bo przez 45 lat, był posłem Józef Ozga-Michalski.

Najdłużej trwające posiedzenie skończyło się o 4:51.

Rekordową ilość poprawek do budżetu państwa zgłosił w 2012 Klub Poselski Ruch Palikota.

