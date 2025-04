Trudne sytuacje związane z pracą zawodową zdarzają się każdemu. Z pewnością należą do nich te chwile, gdy chcemy np. do czegoś przekonać zwierzchnika, mierzymy się z jego krytyką lub musimy dobrze zaprezentować się przed pracodawcą, aby otrzymać wymarzone zatrudnienie. Na samą myśl o podobnych wyzwaniach cierpnie ci skóra? Wskazówki psychologów złagodzą twoje obawy przed rozmową z szefem i... wiele cię nauczą.

Rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnym szefem

Przy ubieganiu się o pracę najważniejsze jest pozytywne myślenie – twierdzą zgodnie specjaliści. Zamiast więc uprawiać czarnowidztwo („Nie mam szans, jest tylu lepszych ode mnie...”), przypomnij sobie o swoich zaletach, ostatnich sukcesach i absolutnie nie trać wiary w powodzenie.

Co jeszcze jest ważne, byś mogła osiągnąć cel i wygrać w rozmowie z szefem?

Zadbaj o właściwe zachowanie. Uśmiech na twarzy, wyważona gestykulacja, spokojny (ale również zdecydowany) głos na pewno zostaną ci zapisane na plus. Unikaj natomiast: spóźnienia się na rozmowę (choćby o minutę), siadania bez pozwolenia, wiercenia się na krześle, krytykowania byłego zwierzchnika lub kolegów z poprzedniej pracy. To wszystko po prostu kłóci się z wizerunkiem idealnego kandydata – profesjonalisty.

Jak przekonać szefa, by spełnił twoją prośbę?

Kiedy chciałabyś przekonać do czegoś przełożonego, a napotykasz z jego strony na opór, najlepsze, co możesz wtedy zrobić, to poszukać jakiegoś sensownego kompromisu. Przełożony odmawia ci urlopu w dogodnym dla ciebie terminie? Niewykluczone jednak, że spełni życzenie, gdy obiecasz, że do tego czasu wszystkie sprawy, na których mu zależy, zostaną dopięte na ostatni guzik. Owszem, będziesz miała trochę pod górkę, ale przynajmniej problem, z którym pojawiłaś się u zwierzchnika, zostanie pomyślnie rozwiązany. Ustępstwa to nie jedyna droga, aby dopiąć swego.

Pamiętaj, twój cel to porozumienie, nie walka. Dlatego nie koncentruj się wyłącznie na swoich interesach. Mniej też na uwadze to, na czym zależy zwierzchnikowi. Jeśli bowiem powiesz, np.: „Sumiennie pracuję, więc należy mi się nowy komputer”, przełożony na pewno znajdzie od razu jakiś kontrargument, aby nie mnożyć wydatków w firmie. Dojdzie zatem do sytuacji konfliktowej i to może być już koniec całej dyskusji. Lepiej więc zacznij od: „Wiem, że firma oszczędza, ale...”. Szef poczuje, że dostrzegasz jego ograniczenia, a to zawsze pozytywnie wpływa na atmosferę rozmowy i jej wynik.

Jak przeciwstawić się krytyce szefa?

Jeżeli, twoim zdaniem, krytyka jest niesłuszna, nie bój się odpierać zarzutów zwierzchnika. Szef oczywiście może ich nie wycofać, ale warto przynajmniej spróbować dyskusji. Co trzeba mieć wtedy na uwadze?

Swoje argumenty wypowiadaj spokojnie i rzeczowo. „Rozumiem, pan napisałby to inaczej. Ja uznałem jednak, że...” Panując nad emocjami i mając w zanadrzu mocne argumenty, najprędzej skłonisz przełożonego do głębszego przemyślenia uwag. A to już połowa sukcesu!

Sprawdzone sposoby na walkę ze stresem

Przed problemami w pracy trudno uciec, więc warto nauczyć się skutecznie odprężać, by kontrolować swój stres. Jak to robić?

Ćwicz głębokie oddychanie. Oderwij się na chwilę od biurowych zajęć i licząc po woli do czterech, wciągaj powietrze nosem. Następnie, licząc do czterech, wypuszczaj powietrze ustami. Powtórz ćwiczenie 5 razy.

Kiedy się bowiem śmiejemy, we krwi obniża się poziom adrenaliny, a wytwarzają się endorfiny – tzw. hormony szczęścia. Sięgaj po zioła. Uczucie niepokoju doskonale znosi np. herbatka z melisy.

Na podstawie artykułu z Przyjaciółki