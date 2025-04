Wciąż jeszcze taki rodzaj rozmów kwalifikacyjnych nie jest standardem w Polsce. Coraz więcej firm jednak się do niego przekonuje. Dlaczego? Dzięki takiej wstępnej selekcji telefonicznej rekruterzy oszczędzają mnóstwo czasu i mogą bez spotykania się odrzucić wiele życiorysów lub zdecydować się na rozmowy z tymi kandydatami, którzy pomyślnie przejdą ten etap.

Cechy rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon

Wydaje ci się, że rozmowa kwalifikacyjna przez telefon jest mało wymagająca? Lepiej się do niej przygotuj, bo wcale nie musi taką być. W rozmowie przez telefon pozostaje ci do dyspozycji jedynie głos. Nie zyskasz żadnych dodatkowych punktów dzięki miłej aparycji czy przemyślanej gestykulacji. To, jak prezentujesz się w rozmowie przez telefon może mieć ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku kandydowania na stanowisko, na którym dużą część spraw będziesz załatwiać przez telefon i kontaktować się telefonicznie z klientami, czyli np. w pracy na recepcji, call center czy w handlu.

Jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną przez telefon?

Oczywiście rozmowa kwalifikacyjna przez telefon będzie przebiegać podobnie, jak rozmowa na spotkaniu twarzą w twarz, dlatego po pierwsze, musicie ustalić dogodny jej termin. Przeznacz na tę rozmowę nawet do godziny, zarezerwuj tyle czasu po to, byś nie musiała w trakcie denerwować się, że musisz już kończyć, a rekruter zadaje kolejne pytania.

Po drugie, nie mam mowy o rozmowie kwalifikacyjnej przez telefon bez porządnego przygotowania merytorycznego. Tak samo, jak w przypadku rozmowy stacjonarnej, powinnaś umieć odpowiedzieć na pytania dotyczące twojego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, tego, dlaczego chcesz pracować w danej firmie. Nie zapomnij też przed taką rozmową sprawdzić choćby w Internecie wiadomości na temat danej firmy, tego, czym się ona dokładnie zajmuje i jakie masz tam szanse na rozwój.

Po trzecie wreszcie, skup się nie tylko na tym, co mówisz, lecz także jak mówisz. Twój głos, a w tym intonacja, słownictwo, precyzja wysławiania się, szybkość i głośność mówienia mają ogromne znaczenie w rozmowie telefonicznej.

Bezwzględnie unikaj:

żucia gumy;

jedzenia czegokolwiek, chrupania, mlaskania;

nerwowego pstrykania długopisem bądź stukania palcami o biurko;

pociągania nosem, chrząkania.

Te dźwięki będzie słychać bardzo wyraźnie w słuchawce telefonicznej i z pewnością ich odgłosy nie będą dla ciebie korzystne.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Nawet jeśli nie masz znakomitego CV, możesz zyskać daną pracę dzięki swojemu usposobieniu. Lubimy pracować z ludźmi, z którymi dobrze się nam rozmawia i miło spędza czas. W trakcie rozmowy staraj się zatem uśmiechać, bądź życzliwa, uprzejma. W słuchawce telefonicznej da się wyłapać to, czy ktoś jest posępny, czy radosny. A z kimś wiecznie niezadowolonym czy smutnym raczej nikt nie będzie chciał pracować... Pamiętaj, uśmiech nic nie kosztuje, a dzięki niemu możesz dużo zyskać.

